Polisportiva L’Aquila Rugby: all’asta la maglia della finale scudetto del ’94 in sostegno di Macy Handley

Continua il sostegno del rugby neroverde per Macy, figlia di Toby Handley (ex giocatore degli anni Duemila), affetta da una malattia degenerativa della colonna vertebrale che necessita di un intervento di 90mila sterline.

Oltre all’iniziativa della raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane da Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd insieme a Maria Clara De Felicis (ex interprete del club) che resta ancora aperta, si metterà all’asta la maglia della finale scudetto del ’94.

Massimo Alfonsetti, ex compagno di squadra di Toby, ha infatti deciso di mettere all’asta la propria maglia indossata nell’ultima finale scudetto. La casacca, donata al Museo Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde nel 2013, attualmente si trova nella sala ‘Angelo Autore’ a Centi Colella: è pronta per essere aggiudicata a qualche appassionato che vorrà aiutare Macy. “La maglia della finale scudetto, indossata solo in quella occasione per gli amanti del rugby ha un valore inestimabile – ha spiegato Alfonsetti – Toby è un mio grande amico e restano ancora 15mila sterline per raggiungere l’obiettivo. Propongo una base d’asta in sostegno di Macy a partire da 5mila euro”.

L’asta, aperta nella giornata odierna, si chiuderà il 25 aprile 2021.

Chi volesse formulare la propria offerta può contattare via mail Maria Clara De Felicis Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiedere informazioni alla Segreteria Neroverde (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20) allo 0862317350. Ricordiamo inoltre la possibilità di sostenere Macy direttamente al link https://www.justgiving.com/crowdfunding/macy-handley