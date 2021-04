Calcio, L'Aquila 1927 riprende da dove aveva lasciato: 2-0 al Delfino Flacco Porto

L'Aquila 1927 riprende da dove aveva lasciato: dopo aver concluso il campionato archiviato al termine della settima giornata, i ragazzi di mister Cappellacci si aggiudicano l'intera posta in palio battendo per 2-0 Il Delfino Flacco Porto.

Un risultato importante contro i portuensi che ad ottobre erano in vetta alla classifica insieme alla formazione rossoblù.

Decisiva la doppietta di Stefano Micciché, mentre resta ancora inviolata la porta rossoblù nelle gare ufficiali di questa stagione.

Primi approcci dei padroni di casa al 4' con una bordata di Zanon che si spegne di poco alta sopra la traversa. La risposta dei dannunziani si materializza al 10', sfruttando un errore di Domingo Dalmasso che spalanca un tappeto rosso per Falco, il quale non riesce ad imprimere potenza alla conclusione che viene prontamente intercettata da Venneri. Al 13' Pellecchia serve Di Paolo che di testa indirizza a lato, mentre al 19' Catalli, servito da Pellecchia, scalda i guanti di Calore, sulla cui respinta si avventa Micciché che si vede murata la conclusione sulla linea.

Al 32' L'Aquila perde Moscianese per infortunio (problema all'inguine, da valutare nei prossimi giorni): al suo posto entra Cipriani che ci mette appena due minuti per essere decisivo. Da un suo traversone dalla destra nasce l'episodio che porta alla concessione del penalty per un tocco di mano di Marzucco. Dal dischetto si presenta Micciché che sigla la rete del momentaneo 1-0, sulla quale Calore può soltanto intuire.

Nella ripresa i biancoazzurri provano a spaventare L'Aquila dopo appena quindici secondi con un tiro dal limite di Gobbo che si spegne di poco a lato. Al 66' Micciché sigla la rete del 2-0, ma il direttore di gara ferma tutto rilevando un fallo di mano. Il raddoppio, tuttavia, giunge cinque minuti più tardi': Cipriani dalla sinistra serve Micciché che esplode un diagonale che trafigge Calore.

La reazione dei portuensi si materializza con Petre (74') e Sabatini (79'), ma in entrambe le occasioni la sfera non inquadra lo specchio della porta.

Nel finale, L'Aquila potrebbe incrementare il passivo: Di Paolo innesca con un gesto atletico Maisto che libera Micciché alla conclusione, il quale trova la risposta di Calore che nega la gioia all'attaccante pescinese della tripletta personale.

Il tabellino

L'AQUILA 1927 - IL DELFINO FLACCO PORTO 2-0 (1-0)

L’AQUILA 1927: Domingo Dalmasso, Lenoci (85’ Fonti), Moscianese (34’ Cipriani), Zanon (85’ Ricci), Altares Diaz, Venneri, Micciché, Di Norcia, Di Paolo, Catalli (67’ Rosano), Pellecchia (67’ Maisto). A disp. Chicarella, Bisegna, La Selva, Di Federico. All. Cappellacci.

IL DELFINO FLACCO PORTO: Calore, Sabatini, Blasioli (81’ Planamente), Tine Mori (63’ Di Federico), Silvestri, Petre, Gobbo Carrer (67’ D’Incecco), Falco, Giannini, Lupo (65’ Brattelli), Marzucco (65’ Paolilli). A disp. Amoruso, Sichetti, Molenda, Rosini. All. Bonati.

Arbitro: Sig. Matteo Maria Giallorenzo (sez. Sulmona) assistito dai sigg.ri Matteo D’Orazio (sez. Teramo) e Pietrangeli (sez. Sulmona)

MARCATORI: 28’rig., 71’ Micciché (L)

NOTE: Recupero: 1’, 4’. Ammoniti Lenoci (L), Cipriani (L), Zanon (L). Corner: 3-5.

Gara disputata a porte chiuse in ottemperanza alle normative anti Covid-19.

Il video integrale del match. Cronaca di Angelo Liberatore