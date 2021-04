Sostegno a Macy Handley: donati 1570 euro dai neroverdi, l’ex rossoblù Lanotte a disposizione per un'altra asta

La solidarietà non conosce discipline sportive, colori, stagioni e confini.

Continua l’affetto del mondo dello sport per Macy, figlia di Toby Handley (ex giocatore dell'Aquila rugby negli anni Duemila), affetta da una malattia degenerativa della colonna vertebrale che necessita di un intervento di 90mila sterline.

Ammonta a 1570 euro la somma ottenuta con la raccolta fondi lanciata dalla Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila Rugby Asd assieme a Maria Clara De Felicis (ex interprete neroverde) e si concluderà il 25 aprile l'asta benefica della maglia scudetto del '94 di Massimo Alfonsetti.

Venuto a conoscenza dell’iniziativa in sostegno di Macy, anche l’ex giocatore dell’Aquila Calcio Vincenzo Lanotte, beniamino della Curva Sud mai dimenticato dalla città, si è messo a disposizione per un’eventuale altra asta qualora la cifra per far operare Macy non fosse raggiunta. Per ringraziarlo del gesto il rugby neroverde ha voluto omaggiarlo con un incontro nella sala ‘A.Autore’ alla presenza di Paolo Mariani, presidente di L’Aquila Rugby Asd, Luigi Cerroni, presidente del Museo Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde e Maria Clara De Felicis, promotrice della raccolta fondi insieme alle società di rugby.

Lanotte, originario di Barletta, si è detto stupito di tanta riconoscenza. “E’ stato mio fratello Giuseppe (presente all’incontro con i vertici neroverdi ndc) che mi ha segnalato l’asta della maglia dello scudetto neroverde, poi è seguito subito il contatto con la società; non ci ho pensato due volte a propormi con la maglia numero 7 con cui ho vinto il campionato con L’Aquila Calcio (1999-2000) che per me ha un valore inestimabile sportivo e affettivo. Resto a disposizione con la mia maglia. Ringrazio il rugby per l’affetto ma io non ho fatto nulla. Sono molto legato a questa città che a distanza di anni mi dimostra molto affetto. Toby? Giocavamo qui negli stessi anni, sicuramente ci siamo incontrati o in palestra o nei locali del centro storico”.

Ha molto apprezzato il gesto Paolo Mariani. “Ti ringraziamo per la tua iniziativa. Abbiamo un buon rapporto con il calcio e siamo rimasti d’accordo con il presidente dell’Aquila Calcio 1927 Stefano Marrelli che quando sarà possibile organizzeremo una partita amichevole”.

“Oltre ad avere un cuore grande sei un grande campione – ha aggiungo Luigi Cerroni rivolto a Vincenzo Lanotte – mi hai e ci hai emozionato immediatamente con il tuo gesto. Riceverti qui è un onore. I nostri doni testimoniano la nostra stima”.

Presente anche il direttore generale dell’Aquila Calcio Gianni Tuosto. “Sto respirando storia, ringrazio Enzo, difficilmente sarei riuscito a vedere questo posto. Quando sarà possibile siete invitati a vedere una gara”.

A fare il punto sulla situazione della raccolta fondi Maria Clara De Felicis. “Abbiamo donato 1570 euro, ovvero 1360 sterline per Macy. La raccolta fondi è ancora aperta e l’asta della maglia di Alfonsetti si concluderà il 25 aprile. Ad oggi ho ricevuto due offerte serie, non ufficiali. Sulla cifra ci siamo. Ringraziamo tutti per il sostegno”.