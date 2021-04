L'Aquila è una seria candidata ad ospitare i Campionati europei Master di Atletica leggera nel 2023

L'Aquila potrebbe ottenere un importante riconoscimento.

Per merito del lavoro, silenzioso ma costante, della Athletic Promotion che, sotto la guida del presidente Gianni Lolli, negli anni scorsi ha portato in città eventi sportivi internazionali di assoluto rilievo, la città è infatti candidata ad ospitare i Campionati europei Master di Atletica leggera del 2023.

E ci sono buone possibilità che il capoluogo di Regione possa ottenere l'ambita assegnazione.

Parliamo di un evento che porterebbe in città 5mila atleti, oltre a staff tecnici, accompagnatori e appassionati, per 15 giorni, con un rilevantissimo indotto economico.

Con una lunga opera di mediazione, Gianni Lolli ha già incassato il sostegno del Comitato regionale della Fidal; inoltre, le interlocuzioni a livello europeo sono avviatissime, tant'è vero che nei mesi scorsi una commissione tecnica e logistica dell'EMA - European masters athletics - ha già avuto modo di fare dei sopralluoghi in città, visitando gli impianti e accogliendo con favore le proposte della Athletic Promotion che ha presentato un programma che prevede di svolgere alcune gare in luoghi simbolo della città, come il prato antistante la Basilica di Collemaggio e l'Emiciclo.

Evidentemente, i Campionati europei Master garantirebbero un ritorno d'immagine straordinario per la città.

Non resta che attendere l'adesione formale dell'amministrazione comunale che, nei mesi scorsi, con l'assessore Vittorio Fabrizi si era già espressa favorevolmente all'ipotesi di ospitare la kermesse di Atletica leggera: in questi giorni, sono in corso febbrili interlocuzioni sul budget che il Comune dovrebbe garantire per adeguare le infrastrutture e dotarle delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'evento.

Incassato il via libera dell'Ente, l'ultima parola spetterebbe alla Fidal nazionale: ci sono ottime ragioni, però, per credere che L'Aquila sia una serissima candidata ad ottenere l'assegnazione di un evento sportivo importantissimo.