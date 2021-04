Gabriele Gravina il 30 aprile a L'Aquila: "Uniti si cresce, il calcio guarda avanti"

Giornata importante per il calcio abruzzese quella di venerdì 30 aprile, quando le strutture del Comitato Regionale Abruzzo LND avranno l’onore di ospitare il Presidente FIGC Gabriele Gravina.

L’iniziativa, battezzata col titolo “Uniti si cresce, il Calcio guarda avanti”, è una preziosa occasione per tracciare al meglio il percorso di ripartenza del comparto calcistico a tutti i livelli, un comparto fortemente penalizzato dalla crisi pandemica, ma animato da una grande voglia di riprendere le attività a pieno ritmo.

Saranno affrontati molteplici nodi, nuovi e vecchi, che condizioneranno il futuro del calcio: dalla sicurezza alle risorse, dall’impiantistica alla struttura dei campionati.

“Abbiamo sposato la visita programmata del presidente FIGC, che è in tour in queste settimane presso le varie sedi regionali della Lega Dilettanti, con un evento più ampio - spiega il presidente Ezio Memmo - che coinvolge i politici abruzzesi e le istituzioni culturali. Solo con le energie di tutti saremo in grado di dare al nostro calcio l’impulso giusto per ripartire, come e meglio di prima”.

Il ricco programma della giornata prevede la visita del presidente Gravina presso la sede regionale del Comitato, dove incontrerà dirigenti, funzionari e dipendenti, una conferenza stampa alle 12:00 (aperta esclusivamente ai giornalisti accreditati) e a seguire gli incontri con i politici regionali e comunali, e con il Rettore dell’Università di L’Aquila.