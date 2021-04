Progetto Ritmica L'Aquila: gioie e soddisfazioni alle Prove regionali Silver

Sotto le mascherine grandi sorrisi per l’A.S.D. Progetto Ritmica L'Aquila.

Il 24 e 25 aprile sono state giornate ricche di emozioni e soddisfazioni per le ginnaste e le tecniche dell’associazione aquilana, che hanno preso parte alla 2^ Prova regionale Silveri LA-LB-LC-LD-LE.

Nonostante le difficoltà dovute alla delicata situazione che viviamo, in cui gli allenamenti sono stati purtroppo poco costanti e la difficoltà nel reperire idonee strutture, "siamo orgogliose del lavoro svolto da tutto lo staff per la dedizione e la passione che ci contraddistingue", spiega l'associazione. "Le nostre ginnaste sono salite in pedana con la voglia di portare a casa grandi risultati".

CAMPIONATO SILVER LA, categoria Allieve 1

1^ classificata pari merito Sista Elena;

2^ classificata Silvia Viola;

5^ classificata Colosimo Cloe.

CAMPIONATO SILVER LA, categoria Allieve 4

2^ classificata Scarsella Aurora.

CAMPIONATO SILVER LB-1, categoria Allieve 3

3^ classificata Giuliani Laura.

CAMPIONATO SILVER LB-1, categoria Senior 1

2^ classificata Bucci Martina.

CAMPIONATO SILVER LB-2, categoria Senior 2

1^ classificata Capulli Ilaria.

CAMPIONATO SILVER LC, categoria Allieve 1

2^ classificata Di Nardo Caterina.

CAMPIONATO SILVER LC, categoria Allieve 4

4^ classificata Ianni Martina;

9^ classificata, a causa di un infortunio in pedana Fontanazza Alice Gea.

CAMPIONATO SILVER LD, categoria Junior 2

5^ classificata Dari Salisburgo Viola.

Tutte le ginnaste si sono qualificate per il campionato Nazionale che si svolgerà del 16 al 27 giugno a Rimini. "Un grandissimo ringraziamento alle nostre ginnaste che con i loro sacrifici e impegno ci regalano sempre grandi emozioni, alle loro famiglie che ci supportano con fiducia sostenendoci nella realizzazione di un percorso di crescita sportivo e educativo".