L'Aquila abbraccia il Giro d'Italia: in Piazza Duomo la partenza della decima tappa. Scuole chiuse alle 10:45 e cantieri sospesi: le modifiche alla viabilità

L'Aquila si tinge di rosa.

Il capoluogo di Regione è, oggi, città di partenza della decima tappa del Giro d'Italia che porterà la carovana a Foligno.

E' l'ultimo atto di una tre giorni in terra d'Abruzzo: sabato, il gruppo è partito da Notaresco per arrivare a Termoli; ieri, l'emozionante corsa da Castel di Sangro a Campo Felice.

Quella di oggi è una tappa breve (139 km), che precede il giorno di riposo, con due traguardi volanti (a Rieti e a Campello Sul Clitunno), non adattissima ai velocisti ma destinata probabilmente alla volata di gruppo. Malgrado la brevità, sarà comunque una tappa impegnativa, perché i corridori porteranno nelle gambe le fatiche dei giorni precedenti.

L’ultima volta che L'Aquila ha ospitato il Giro d'Italia è stato in occasione dell'arrivo di tappa nel 2019; l'ultima partenza, invece, risale al 1989 (traguardo a Gubbio).

Appuntamento in piazza Duomo, dove è previsto il ritrovo alle 12:15 con la sfilata delle squadre partecipanti: la partenza 'ufficiosa' è fissata alle 13:40. I corridori percorreranno Corso Federico II, svoltando poi in viale di Collemaggio; attraverseranno via Strinella, imboccheranno viale della Croce rossa immettendosi, dunque, sulla strada statale 17 dove, alle 13:55 circa, dopo 8 km di trasferimento, ci sarà il via agonistico. Il gruppo transiterà a Scoppito e, di lì, a Sella di Corno. Poi, lo sconfinamento nel Lazio e ancora verso nord, fino a Foligno.

Le modifiche alla circolazione

Lunedì 17 maggio L’Aquila sarà la sede della partenza della decima tappa del Giro d’Italia e, per questa ragione, la Polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità.

In particolare, sarà vietato il transito delle auto e sarà vietata la sosta con rimozione forzata a piazza Duomo (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio), lungo corso Federico II (il tratto da via Battisti a piazza Duomo dalle 15 del 16 maggio alle 15 del 17 maggio, quello da via Battisti a via XX settembre dalle 5 alle 15 del 17 maggio), corso Vittorio Emanuele (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio), piazza del Teatro, via e piazza San Bernardino, largo Pischedda, via Maiella, via Tedeschi nel tratto da via Maiella a via Signorini Corsi, via Castello, via Tagliacozzo, viale Malta, via Iorio, piazzale Ulrichs (dalle 5 alle 15.30 del 17 maggio), piazza Battaglione degli Alpini, piazza Regina Margherita, corso Principe Umberto (dalle 5 alle 19 del 17 maggio), via Patini tratto via Sallustio-piazza Duomo (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio).

Per consentire il passaggio dei corridori, con ordinanza del Prefetto della provincia dell’Aquila è stata disposta la chiusura al transito delle auto lungo le strade attraversate dalla carovana.

Per quanto riguarda il territorio comunale dell’Aquila, da due ore e mezzo prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino a cessate esigenze saranno interdette alla circolazione viale Crispi, viale Collemaggio, via Caldora, via Strinella, via Pescara (tratto viale Panella-via Strinella), viale Panella, viale della Croce Rossa; su queste strade sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 15 del 17 maggio.

Chiuse ovviamente, con le stesse modalità, anche le altre vie di uscita dalla città percorse dai corridori a seguire da viale della Croce Rossa.

Inoltre, dalle 11 di lunedì 17 maggio e fino a cessata esigenza sarà chiusa via XX settembre dall’intersezione con via Fontesecco, in direzione della villa comunale (con eccezione per i soli residenti, fino all’altezza di via Sant’Andrea).

Sempre il 17 maggio, dalle 5 alle 15.30 saranno invertiti i sensi di marcia su via Pescara, nel tratto da via Zara a via Strinella, che sarà percorribile solo in discesa, e di Porta Leoni, che potrà essere attraversata da via Atri verso via Tedeschi. Dalle 12 di domenica 16 maggio alle 12 di domenica di lunedì 17 maggio sarà vietata la sosta con rimozione in via dei Giardini, nel tratto compreso tra via e arco dei Francesi e via San Michele, sul lato sinistro secondo il senso di marcia.

Dalle 5 del 16 alle 15 del 17 maggio sarà in vigore un doppio senso di marcia in viale Rendina, nel tratto da viale Crispi a via Iacobucci, con contestuale divieto di sosta con rimozione.

La polizia municipale precisa che eventuali provvedimenti per la viabilità potranno essere adottati sul momento, se dovessero verificarsi situazioni non prevedibili. Le ordinanze di modifiche alla circolazione sono pubblicate in questa pagina del sito internet del Comune https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_476560_726_1.html

Chiusura anticipata delle scuole e sospensione dei cantieri

In occasione della tappa del Giro d’Italia L’Aquila-Foligno, che partirà lunedì 17 dal capoluogo abruzzese, il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto, con due ordinanze, la chiusura anticipata delle scuole e la sospensione dell’attività dei cantieri.

Per quanto riguarda le scuole (di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie), il provvedimento prevede la chiusura alle 10.45 a “tutela dell’incolumità e della sicurezza degli studenti” e per “garantire il normale deflusso del traffico cittadino”. Per consentire alla ditta dello scuolabus di organizzare l’attività nel modo migliore, gli istituti che beneficiano di questo servizio potranno scaglionare l’uscita degli alunni tra le 10.45 e le 11.30. In base all’ordinanza, i dirigenti scolastici potranno, con propria disposizione, riaprire le scuole alle 14.30.

Quanto ai cantieri, la seconda ordinanza prevede il fermo di qualsiasi attività, sia di quelli pubblici che di quelli privati, per l’intera giornata di lunedì 17 maggio, sulle seguenti strade e all’interno del perimetro disegnato dalle stesse: via Strinella, via Pescara, (tratto via Strinella-viale Panella), viale Panella, viale della Croce Rossa, via XX settembre, viale Crispi, viale Collemaggio, via Caldora. Il provvedimento è stato adottato “al fine di agevolare le attività organizzative, di coordinamento e di svolgimento degli eventi, nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità”.

Entrambe le ordinanze sono pubblicate nell’area trasparenza del sito internet del Comune [qui] .