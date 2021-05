Tennis: il Circolo Peppe Verna L'Aquila espugna Barletta

Seconda vittoria consecutiva per il Circolo Tennis L’Aquila che domenica 23 maggio ha espugnato Barletta 4-2. La compagine aquilana guida adesso solitaria la classifica a punteggio pieno e può guardare con entusiasmo al prosieguo del campionato che la vedrà protagonista per la lotta alla promozione nella serie superiore.

Ancora una volta da rimarcare la prova dei giovani talenti della squadra a cominciare da Andrea Picchione, che sta attirando le attenzioni internazionali per le sue prestazioni, e di Federico Bertuccioli e Federico Salomone, che già lo scorso anno avevano dato un contributo decisivo per il ritorno in serie B della squadra.

Luigi Giuliani, riconfermato Direttore Tecnico (nella area tecnica da quest’anno il circolo potrà contare anche su Davide Tosti), ha dichiarato alla stampa al temine dell’incontro: “Importantissima vittoria per il CT L'Aquila in quel di Barletta. In condizioni climatiche difficilissime e con un altra diretta concorrente per le posizioni di testa, match combattutissimo con avversari che hanno dato del filo da torcere ai nostri portacolori, e 2 partite risolte in nostro favore al terzo set; la vittoria ci proietta al comando del girone, con ottime prospettive per il prosieguo del campionato, con il raggiungimento dell'obiettivo iniziale di arrivare tra le prime 2 classificate e giocarci la promizione”.