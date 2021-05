"1° Giornata Hockey - Città dell’Aquila": il 5 giugno Tornei e Convegno

Conto alla rovescia per la “1° Giornata Hockey - Città dell’Aquila”, promossa dalla neonata Polisportiva L’Aquila Hockey, in programma il 5 giugno 2021 nell’impianto sportivo della Polisportiva in L’Aquila in località Centi Colella.

La giornata presenterà un interessante calendario non soltanto sportivo.

Nella mattinata infatti è in programma un Torneo Bambini di FunHockey con la gestione tecnica affidata alla FIH Abruzzo e parallelamente il Convegno “Parità di genere” ospitato nella sala museo ‘A. Autore’, nel pomeriggio spazio in campo al Torneo Master e, a grande richiesta, alla categoria Mami e Papi. Ciliegina sulla torta il terzo tempo che si terrà a partire dalle 19.

Nei giorni scorsi c’è stata una riunione operativa con il Delegato Regionale FIH Abruzzo Roberto Serone e con la direttrice del Torneo Antonella Giuliani per definire i dettagli tecnici. Entusiasta la presidente Stefania Ciocca che ha spiegato: “Si è pensato di organizzare questo evento per farci conoscere e per mostrare i nostri impianti e la nostra città. Oltre al Torneo Bambini e al Torneo Master con molto piacere abbiamo aperto alla categoria ‘Mami e Papi’. Sarà una giornata di sport chiaramente nel rispetto dei protocolli Covid vigenti”.

Ulteriori dettagli verranno forniti nella presentazione ufficiale dell’evento, in programma la prossima settimana.

Per informazioni Segreteria Polisportiva dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi

Tel. +39 0862 317350 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.