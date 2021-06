Circolo Tennis L'Aquila: Andrea Picchione vince l'open di Firenze

L’aquilano Andrea Picchione (atleta del Circolo Tennis L’Aquila) della Galimberti Tennis Academy si è aggiudicato il 43° Campionato Toscano Assoluto al Match Ball Firenze, Open più importante d’Italia, che ha visto la partecipazione di 380 atleti in campo maschile.

Il giovane tennista aquilano si è imposto per 6-4 6-2 battendo in finale Lorenzo Bocchi 2-1 (classifica 700 ATP per il Ct Albinea) che si è aggiudicato il titolo lo scorso anno nelle pre-qualificazioni Internazionali Bnl quando si giocava indoor.

La partita finale si è disputata ieri sera, lunedì 31 maggio alle 19 poiché i finalisti domenica erano impegnati negli incontri a squadre di serie B, in cui il ventiduenne aquilano ha trascinato la squadra del CT L’Aquila alla terza vittoria consecutiva, consolidando il primato in vetta alla classifica del campionato di serie.

Così Andrea Picchione al termine della finale: “Sono contento di aver portato il trofeo a casa, mi ero ripromesso all’inizio del torneo di dare il massimo ogni giorno, con atteggiamento positivo e di godermi ogni palla colpita. Continuo a lavorare duramente per poter vincere trofei internazionali e rappresentare il mio circolo, la mia seconda casa, in giro per il mondo”.

Il presidente del CT L’Aquila Peppe Verna Pierpaolo Pietrucci si dice orgoglioso da aquilano e da abruzzese dei successi di Andrea. “Un ragazzo dalle grandi qualità umane ancor prima che sportive. Questo successo riempie di orgoglio tutta la nostra comunità essendo Andrea figlio del Circolo dove è nato e cresciuto, aiutato dai Maestri De Silvestri e Iannuzzi, dai sacrifici della famiglia e dall’affetto della nostra comunità. Aver riportato Andrea a giocare per la squadra dell’Aquila (decisione fortemente voluta da me e da Luigi Giuliani) ci rende felici, entusiasti e riconsegna un modello di atleta a cui gli Juniores, possono guardare con ammirazione come esempio da seguire, dentro e fuori dal campo”.