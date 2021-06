Hockey di scena a Centi Colella: sabato 5 giugno la "1° Giornata Hockey - Città dell'Aquila"

È stata presentata in mattinata, nella sala “A.Autore” di Centi Colella, la “1° Giornata Hockey – Città dell’Aquila”, organizzata dalla Polisportiva L’Aquila Hockey, nata nell’agosto 2020, in programma il 5 giugno 2021.

A illustrare la giornata di sport e divertimento, patrocinata dalla Federazione Italiana Hockey, la presidente neroverde Stefania Ciocca, il Direttore del Torneo Antonella Giuliani e il Delegato FIH Abruzzo Roberto Serone.

“Il nostro è un nuovo sport, che si pratica outdoor e favorisce lo spirito di squadra e la socializzazione – ha spiegato la presidente Ciocca – sono felice che in questi mesi di lavoro si stia creando un binomio rugby/hockey che sperimento in primis con i miei figli. Grazie alla continuità si sta creando una realtà come ci siamo prefissati. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro che ha creduto in questa nuova esperienza”.

Il torneo interregionale vedrà in campo le categorie Bambini, Master e Mami e Papi con la presenza delle società Polisportiva L’Aquila Hockey, Hockey Prato Avezzano, Hockey Team Marsica, Nausica, Butterfly e Campagnano per un totale di circa 100 atleti. “Le adesioni sono state influenzate anche dalla slittata (causa covid) programmazione delle finali in programma nel weekend – le parole direttore del Torneo Giuliani – che ha poi sottolineato come il FunHockey sia più veloce rispetto all’hockey, di tattica raffinata: si gioca 3vs3 in squadre da 4. Si segnano tanti gol nelle due porte a disposizone”.

Entusiasta il Delegato FIH Serone per l’intraprendenza del club neroverde. “Spero che questo sia il primo di tanti eventi da organizzare, noi ci siamo per fornire il nostro supporto. Si sta facendo qui all’Aquila una cosa eccezionale, a partire dal numero importante di praticanti della disciplina. Per la Federazione Hockey Prato questo è un grande successo”.

Presenti anche il presidente vicario della Polisportiva L’Aquila Rugby Domenico Evangelista e il presidente di L’Aquila Rugby ASD Paolo Mariani che hanno salutato piacevolmente l’iniziativa e la nascita del movimento hockeistico in una città dal dna ovale. “A questa società nascente va il nostro in bocca al lupo – ha affermato Evangelista – siamo contenti che svolga le attività accanto ai nostri atleti e già da sabato sperimenteranno la cultura del Terzo Tempo tipica del gioco del rugby. Speriamo di fare tante attività insieme nel futuro”.

Nella mattinata, contemporaneamente alla disputa del Torneo Bambini di FunHockey, ci saranno gli open day di rugby touch e hockey su prato che coinvolgeranno le scuole e chi si vorrà cimentare in queste discipline sportive. Tutto si svolgerà nel rispetto dei protocolli Covid vigenti.

Dalle 10,30 alle 12,00 è in programma il Convegno “Parità di Genere” con un parterre di primo piano che affronterà le tematiche di genere da varie sfaccettature. L’evento, oltre al patrocinio FIH, è sostenuto dagli sponsor I tre Moschettieri, Antonelli, Carrefour, Conad Aquilone, Conad Ospedale e Supermercati Gallucci dal 1945.

Sabato 5 giugno 2021

Programma

10.00 -12.00 TORNEO BAMBINI, FunHockey - gestione tecnica FIH ABRUZZO

10.30-12.00 Convegno “Parità di genere”: relatori Sergio Mignardi, Presidente Federazione Italiana Hockey; Stefania Ciocca, Presidente Polisportiva L’Aquila Hockey; Stefano Di Salvatore, Docente Master Diritto sportivo in UniCusano; Carla Mannetti, Assessore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità urbana Comune di L’Aquila; Antonella Ballone, Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; Alessandra Faggian, Vice-Rettrice Gran Sasso Science Institute e Vice Presidente Società Italiana di Economia; Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice; Serenella Ottaviano, Dirigente scolastica, Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”; Valeria Baccante, Mamme per L’Aquila; Valeria Gallese, Aquilana Lana Italiana.

12.15 PREMIAZIONE Torneo bambini

12.30 PRANZO

16.30-18.30 TORNEO MASTER - gestione tecnica FIH ABRUZZO

16.30-18.30 TORNEO MAMI e PAPI - gestione tecnica FIH ABRUZZO

18.30 PREMIAZIONE Torneo Master

19.00 TERZO TEMPO - festa a base di arrosticini, salsicce, bevande varie, musica e divertimento.