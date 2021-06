Rugby, due aquilani sul tetto d'Italia: Ciofani eletto Mvp della Top 10, Brandolini vince lo scudetto con Rovigo

L'aquilano Alessandro Ciofani è stato eletto MVP (miglior giocatore) dell’edizione 2020/21 del campionato italiano Peroni TOP10.

Trequarti in forza al Rugby Viadana 1970, nell’albo d’oro dei migliori giocatori del massimo campionato italiano succede a Danilo Fischetti, ex pilone del Kawasaki Robot Calvisano e ora perno di Zebre e Italrugby.

Primo giocatore del suo club a vincere il premio di MVP, Ciofani si è messo in mostra durante la regular season del torneo grazie alle sue mete che hanno contribuito a portare punti al Viadana e, recentemente, si è guadagnato la convocazione con la Selezione Italiana Seven Maschile per lo Stage di Valladolid in preparazione della stagione internazionale dell’Italseven.

Nato a L’Aquila il 27 febbraio del 1999, tra i giocatori più giovani ad aggiudicarsi il premio di MVP, Ciofani è un trequarti che riesce ad esprimere le sue qualità sia nel ruolo di estremo che all’ala. Giocatore frutto del vivaio del L’Aquila Rugby – club storico che ha fornito al rugby italiano tanti giocatori di assoluto valore – si è trasferito nel Rugby Brescia nella stagione 2018/19 per poi spostarsi al Viadana facendo il suo esordio nel massimo campionato italiano per club.

Il premio per l’MVP del Campionato Italiano Peroni TOP10 viene assegnato tramite un sondaggio presso tutti gli appassionati, chiamati a votare sull’app ufficiale della Federazione Italiana Rugby tra una rosa di candidati identificata dai dieci tecnici del massimo campionato.

Ciofani si è aggiudicato il primo posto con il 35,1% delle preferenze superando Andrea Zambonin – secondo classificato con il 29,63% - e Tito Tebaldi sul gradino più basso del podio con il 23,46%. Chiudono la classifica Samuela Vunisa e Schalk Hugo rispettivamente con il 7,23% e il 4,58% delle preferenze.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento importante che in passato è andato nelle mani di giocatori che ora fanno parte della Nazionale Italiana Rugby. Voglio condividere il premio con il mio club, il Rugby Viadana 1970, e voglio dedicare questa vittoria ad una persona a me molto cara, scomparsa di recente, e a Ramiro Finco con l’augurio di poterlo rivedere presto in campo” ha commentato un emozionato Alessandro Ciofani dal raduno dell’Italseven a Parma dove ha ricevuto il premio da Giancarlo Dondi, Presidente Onorario della Federazione Italiana Rugby.

L'ultimo aquilano a vincere il titolo di Mvp prima di Ciofani era stato Marco Di Massimo nel 2012.

Brandolini campione d'italia con il Rovigo

Ma le soddisfazioni, per il rugby aquilano, non finisconono qui. L'avanti Antonio Brandolini, classe 1992, fino al 2015 in forza all'Aquila Rugby, ha vinto lo scudetto con Rovigo nella finale derby contro il Padova. 23-20 il risultato finale.