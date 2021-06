L’Aquila, al via a Centi Colella il torneo interregionale di hockey su prato

Tutto pronto per la 1° Giornata Hockey – Città dell’Aquila in programma sabato 5 giugno 2021 a Centi Colella a partire dalle ore 10. Il torneo interregionale, gestito dalla FIH Abruzzo, vedrà in campo le categorie Bambini, Master e Mami e Papi con la presenza delle società Polisportiva L’Aquila Hockey, Hockey Prato Avezzano, Hockey Team Marsica, Nausica, Butterfly e Campagnano per un totale di circa 100 atleti.

L’evento è realizzato dalla società della presidente Stefania Ciocca a soli nove mesi dalla fondazione (agosto 2020) nel pieno della pandemia. Parallelamente al Torneo ci saranno gli open di rugby touch, organizzati dalla Polisportiva L’Aquila Rugby, e di hockey su prato, seguirà un terzo tempo stile ovale.

“Alla vigilia siamo pronte a ospitare questa manifestazione anche grazie al sostegno dei fratelli del rugby. Sfidiamo la geografia sportiva e all’Aquila promuoviamo l'hockey su prato – ha spiegato il comunicatore neroverde Alessia Lombardo - Il convegno Parità di genere sarà con un parterre di primo livello composto da donne che costituiscono esempi virtuosi nei rispettivi campi. Non amiamo la retorica, ma la meritocrazia e le sfide. Ecco, l’hockey a L’Aquila è una sfida. Domani ci sarà anche il presidente nazionale FIH Sergio Mignardi e potrà sperimentare di persona tutto ciò. La dedizione e la determinazione di un gruppo in continua crescita. Vi invitiamo, nel rispetto dei protocolli legati al contenimento pandemico, a seguire la manifestazione”.

Programma sabato 5 giugno

10.00 -12.00 Torneo bambini, FunHockey - gestione tecnica FIH Abruzzo

10.30-12.00 Convegno “Parità di genere”

12.15 Premiazione Torneo bambini

12.30 Pranzo

16.30-18.30 Torneo Master - gestione tecnica FIH Abruzzo

16.30-18.30 Torneo “Mami e Papi” - gestione tecnica FIH Abruzzo

18.30 Premiazione Torneo Master

19.00 Terzo tempo