Attività Facoltativa, l'Under 16 dell'Aquila Rugby travolge il Pescara Rugby

Vittoria travolgente al "Rocco Febo" di Pescara ieri pomeriggio per la formazione Under 16 di L'Aquila Rugby Asd nella prima giornata dell'Attività Facoltativa.

I neroverdi di coach Pierluigi Orzieri si sono imposti con il finale 69 a 17 contro il Pescara Rugby scendendo in campo per la prima volta con il celebrativo Spallone neroverde. Una gioia per gli aquilani il ritorno in campo dopo un anno e mezzo di stop causa Covid, un sentirsi nuovamente squadra che mancava da tempo.

“Sono molto soddisfatto dei ragazzi, nonostante il lungo stop hanno fatto brillare al meglio i nostri colori neroverdi - ha dichiarato il presidente Paolo Mariani - finalmente i ragazzi sono potuti tornare in campo, mancava a tutti noi il rugby giocato”.

Domenica prossima L'Aquila Rugby Asd, in occasione della seconda giornata dell'Attività Facoltativa, ospiterà a "Centi Colella" il Rugby Experience L'Aquila.