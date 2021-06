Circolo Tennis dell’Aquila: quarta vittoria consecutiva e promozione a un passo

Prosegue la cavalcata vincente del sodalizio aquilano che domenica ha conquistato la quarta vittoria consecutiva consolidando il primato nella classifica del campionato della serie B2. Ormai manca pochissimo ed è sufficiente un pareggio al Circolo Tennis L’Aquila, domenica prossima, contro il Lecce, per essere promossa direttamente nella serie superiore, senza per altro dover affrontare la roulette russa degli spareggi. Domenica 13 Giugno al “Peppe Verna” si prevede una straordinaria cornice di pubblico e grande partecipazione degli aquilani per festeggiare l’auspicata promozione.

Uno dei protagonisti di questo campionato prodigioso, il giovane talento romano Federico Salomone (al secondo anno nella squadra aquilana) ha dichiarato: “Avevamo la consapevolezza che fosse una partita fondamentale per il passaggio in serie B1, quindi sentivamo una certa pressione, ma siamo una squadra completa, coesa e ci siamo dati manforte l’uno con l’altro per restare concentrati durante tutto il corso della giornata. Straordinario l’incitamento del pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine e che mi sento di ringraziare dal profondo del mio cuore. Sono soddisfatto di come stiamo procedendo e mi auguro che possiamo proseguire su questa strada, sia dal punto di vista professionale sia da quello umano.”

Davide Tosti dello staff tecnico, ha riassunto il percorso e la giornata di ieri della squadra: "Quarta vittoria consecutiva per il C. T. L'Aquila nella serie B maschile che si impone per 4/2 sul C. T. Mesagne di Brindisi; strepitoso ancora una volta Andrea Picchione che lascia pochi games all'ex 200 ATP Marek Jaloviec; a seguire le altre 3 vittorie dei singolari di Federico Salomone, Federico Bertuccioli ed Enrico Iannuzzi che confermano la loro superiorità sugli avversari eccellenti del Mesagne, i quali portano a casa solo i 2 doppi restanti del match".