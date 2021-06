Atletica, Campionati italiani Promesse: oro per l'aquilano Puca nei 400 ostacoli

Ai campionati italiani Juniores (under 20) e Promesse (under 23), che si sono svolti dall’11 al 13 giugno a Grosseto, brillano le cinque medaglie abruzzesi.

Tra queste, spicca l’oro dell’aquilano Leonardo Puca (CUS Pro Patria Milano) sui 400 ostacoli Promesse, con la clamorosa prestazione tecnica di 50”52, che migliora di 72 centesimi il personale precedente risalente al 2020. E pensare che l’atleta cresciuto nell’Atletica L’Aquila, trasferitosi a Milano da due anni per motivi di studio, proveniva da qualche problema fisico patito in questa stagione, nella quale aveva corso in 53”44.

Vittoria costruita nella seconda parte di gara, come sua caratteristica, nella quale ha tenuto meglio di tutti la ritmica di corsa all’uscita dell’ultima curva.

Per Puca, si spalanca ora la convocazione per i campionati europei under 23 di Tallin, in Estonia, dall’8 all’11 luglio. L’altro oro abruzzese è stato conquistato da Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso) nel getto del peso Promesse con la misura di 13,62 metri.

“Formuliamo al giovane atleta Leonardo Puca vive congratulazioni per lo straordinario successo conquistato nella gara dei 400 metri ostacoli ai campionati italiani nella categoria ‘Promesse’" le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dell’assessore allo Sport, Vito Colonna. "Cresciuto sportivamente nella società Atletica L’Aquila ma residente a Milano per motivi di studio, Leonardo è stato l’ultimo tedoforo della staffetta che nel 2019, in occasione dell’apertura della Perdonanza celestiniana, consegnò la fiaccola del fuoco del Morrone per l’accensione del tripode che segnò l’avvio delle celebrazioni del giubileo aquilano. Ci auguriamo che questa importante vittoria, impreziosita dal miglioramento del record personale sulla distanza, possa essere il miglior viatico in vista dei campionati europei under 23 che si terranno in Estonia a luglio".