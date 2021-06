Tennis, il CT L’Aquila vince per la quinta volta consecutiva e vola in B1

Si è conclusa ieri la sesta giornata della Serie B2 maschile che ha visto il CT Peppe Verna L’Aquila vincere per la quinta volta consecutiva, battendo l’OUT LINE Tennis School di Lecce e aggiudicandosi il passaggio nella categoria superiore.

Grande soddisfazione da parte di tutti, dirigenti, pubblico e soprattutto degli atleti, protagonisti indiscussi di questa progressione costante, che non hanno mai perso di vista l’obiettivo, con umiltà e determinazione, cui oggi diamo il massimo risalto.

“Ancora una volta ringrazio tutto il pubblico per il sostegno fondamentale per noi giocatori, e un grazie alla squadra che si può definire come una famiglia. Portiamo avanti, con fierezza, questo successo per L’Aquila. Da capitano ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto in campo sin dalla prima giornata ma li ringrazio soprattutto per lo spirito e per l’attaccamento che hanno avuto nei confronti del nostro circolo , sono scesi in campo non soltanto per loro stessi ma per tutta la città”, dichiara Andrea De Silvestri, capitano della squadra composta da Enrico Iannuzzi, Ercole Di Ianni, Federico Bertuccioli, Andrea Picchione, Federico Salomone e Andrea Cellini.

“Non ci aspettavamo che questo incontro andasse così bene, soprattutto considerata la pressione dovuta al fatto che fosse l'incontro decisivo per passare in serie B1” dichiara Federico Salomone.

“Oggi è stata una bellissima giornata, piena di emozioni e, alla fine, di soddisfazioni. Essere parte di un team così unito è bellissimo. Ringrazio il circolo per avermi dato questa opportunità. Adesso siamo tutti carichi per domenica prossima per provare a passare il girone da imbattuti” conclude Andrea Cellini.