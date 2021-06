L'Aquila ospita i campionati regionali paralimpici di atletica leggera

Presso il Campo di atletica leggera Isaia Di Cesare dell’Aquila, organizzati per il quinto anno consecutivo dall’Atletica L’Aquila, domenica 27 giugno con ritrovo alle ore 8,30 per società ed ateti ed inizio gare alle ore 9,30 si svolgeranno i Campionati Regionali Individuali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), Federazioni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

La partecipazione al Campionato Regionale di atletica è riservata agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale agonisti C21/Open e promozionali e ad atleti FISPES di cui alle classificazioni e profili funzionali in base alla disciplina atletica di riferimento, sono stabilite dal World Para Athletics.

Le società iscritte sono oltre all’ ASD Atletica L’Aquila che parteciperà con dieci atleti della squadra paralimpica del progetto Atleticamenteinsieme, l’Ass. Polisportiva Chieti, l’ASD Accademia Biancazzurra Pescara, CM Fight Academy Chieti, ASD Disabili Sulmona, ASD Uguali nello Sport “Giuliano Visini” di Pescara. Dal 2014 l’Atletica L’Aquila ha intrapreso l’attività di atletica leggera per ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, dal 2016 è affiliata alla FISDIR e dallo scorso anno ha formalizzato anche l’affiliazione alla FISPES. Si tratta della terza manifestazione organizzata quest’anno presso l’impianto di atletica leggera “Isaia di Cesare” dall’Atletica L’Aquila. L’evento si svolgerà nel rispetto del protocollo attuativo COVID-19 stabilito dalle Federazioni Paralimpiche. Cinquanta gli atleti iscritti anche in vista anche del Campionato Italiano FISPES in programma a Concesio – (BS) il 3 e 4 luglio prossimi.

Il programma gare prevede gare di corsa piana (velocità, marcia, staffette) e gare di salti e lanci (salto in lungo, disco, giavellotto, peso). Tra i partecipanti, l’atleta di casa FISPES Giovanni Mazzette, che lo scorso settembre sulle pedane dell’impianto “I. Di Cesare” dell’Aquila, stabilì il record italiano nel lancio del peso kg. 6 ctg. F46 Fispes. Per Giovanni Mazzette che domenica si cimenterà nelle specialità dei 200 m. piani e del lancio del giavellotto gr. 600 ctg. T47, si tratterà del test fiale in vista dei tricolori di Concesio (BS). Tra i partecipanti alle gare FISDIR agonisti, si segnalano i portacolori della società ASD Uguali nello Sport “Giuliano Visini” di Pescara, Giannini Federico e D’Agostino Nando rispettivamente campioni italiani outdoor 2020 e indoor 2021 nel triathlon C21 e nei m. 800 e 1500 di marcia C21. Inoltre l’atleta D’Agostino Nando è stato inserito come atleta di interesse nazionale per gli Euro Trigames che si terranno a Ferrara ad ottobre prossimo.