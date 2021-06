Polisportiva e L’Aquila Rugby: il 27 giugno open day di fine anno

Domenica 27 giugno, a Centi Colella, si terrà l’open day di fine anno di Polisportiva e L’Aquila rugby.

L’evento vedrà numerosi appuntamenti in programma che culmineranno con il terzo tempo, con l’invito esteso a tutti i presidenti di club della palla ovale abruzzese.

La giornata sarà aperta alle 9 dal Settore Propaganda della Polisportiva L’Aquila Rugby e dalla Polisportiva L’Aquila Hockey, impegnati sul campo “Natalino Mariani”.

Dalle 10 poi spazio all’Attività Facoltativa con l’Under 14 della Polisportiva che affronterà il Pescara Rugby.

A partire dalle 11 scenderanno in campo le formazioni Under 16 di L’Aquila Rugby, Polisportiva Abruzzo Rugby e Pescara Rugby. Seguirà l’atteso Rugby Touch.

L’Open Day di fine anno sarà una giornata di sport e di festa da non perdere al termine di una stagione resa complessa dalla pandemia, ma che ha visto porre le basi per una programmazione negli anni delle società neroverdi al fine di migliorare il movimento e continuare a rappresentare una realtà importante di sport e aggregazione per la nostra città.

Ciliegina sulla torta la presenza di alcuni rugbisti oggi impegnati nel campionato di Top Ten, ex giocatori cresciuti in neroverde, che saranno a disposizione dei nostri bambini e ragazzi per consigli e foto.

In attesa della ripresa degli allenamenti chi vorrà continuare a trascorrere l’estate a Centi Colella potrà partecipare al campo estivo Re Estate, giunto alla seconda edizione, che si concluderà il 13 agosto.

Il centro estivo è aperto, previa prenotazione, anche agli esterni.