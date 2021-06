Lutto nel calcio aquilano, è scomparso Vincenzo Dionisi

Lutto nel mondo dello sport aquilano. E’ venuto a mancare, all’età di 75 anni, Vincenzo Dionisi, ex calciatore e allenatore. Per anni bandiera dell’Aquila Calcio, nelle cui fila esordì giovanissimo a metà degli anni Sessanta, Dionisi giocò a lungo anche fuori, a Cosenza, Ascoli e Rieti, disputando oltre 300 partite tra serie C e D.

I funerali si terranno giovedì mattina alle 11 nella chiesa di S. Rita, a via Strinella.

Il cordoglio del sindaco Biondi

“A nome della municipalità aquilana esprimo sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Dionisi. Oltre ad aver indossato e difeso i colori dell’Aquila calcio il suo impegno nello sport è proseguito nel corso degli anni nelle vesti di allenatore, trasmettendo a giovani e atleti consigli preziosi e passione per il calcio. Ai familiari giungano sincere condoglianze”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.