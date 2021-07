Pallavolo: il Torrione Volley promosso in serie C

Battendo in finale la Tekno Progetti Arabona (25-19/25-19/25-13) nello storico impianto dei Salesiani, il Torrione Volley ha conquistato la Coppa Italia serie D femminile, ottenendo sia la promozione in serie C che l'accesso alla fase nazionale del torneo.

“A nome della municipalità aquilana e dell’intera comunità sportiva cittadina ci complimentiamo con le giocatrici, lo staff tecnico e tutti i componenti della società sportiva Torrione Volley per la vittoria nella Coppa Italia femminile di serie D. Un successo che premia gli sforzi e l’abnegazione per la conquista dell’ambito titolo regionale, che ci auguriamo possa essere di buon auspicio in vista delle fasi nazionali del torneo”.

Lo dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport Vito Colonna.