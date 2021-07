Pallacanestro, C Gold: Simone Stirpe è il nuovo coach del Nuovo Basket Aquilano

Cambio sulla panchina del Nuovo Basket Aquilano.

La società annuncia di aver trovato l’accordo, per la prossima stagione, con il coach teramano Simone Stirpe per la guida della prima squadra nel campionato di serie C Gold.

Dopo una lunga carriera da giocatore (anche in serie B) Simone Stirpe è reduce da diverse esperienze da coach nella sua città, prima nel Teramo Basket (anche come assistente di coach Capobianco in Serie A nella squadra che affrontò Play-off, Final Eight di Coppa Italia ed Eurocup), poi come capo allenatore in Serie C con il Penta e nelle ultime stagioni con il Tasp tra Serie C e la prima parte dello scorso campionato in Serie B.

Coach Stirpe avrà al suo fianco come assistente allenatore l’aquilano Matteo Gioia, che seguiterà il suo percorso professionale intrapreso lo scorso anno nella società del PalaAngeli, e lo storico preparatore atletico del club, Cristian Berardi.

Il Nuovo Basket Aquilano ringrazia il coach Luigi De Laurentiis, "con cui si era condivisa durante la stagione appena conclusa l’idea di scegliere un nuovo profilo per il ruolo di Head Coach, per il lavoro svolto con professionalità, entusiasmo e classe in un anno difficile per tutti e seguiterà con piacere ad averlo nel proprio Staff, continuando ad avvalersi delle sue capacità e della sua umanità".

Il Presidente Roberto Nardecchia, che ha accolto il coach insieme al Direttore Tecnico Paolo Nardecchia, esprime “soddisfazione per l’accordo raggiunto con coach Stirpe, un allenatore che abbiamo avuto modo di conoscere da anni e del quale abbiamo sempre apprezzato la competenza professionale e la capacità di trasmettere entusiasmo e passione alle squadre da lui allenate. Caratteristiche che siamo sicuri avrà modo di coltivare anche al PalaAngeli, alla guida di un roster che come sempre sarà un mix tra la gioventù dei nostri tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile, l’esperienza di quelli di loro ormai da tempo seniores e il valore aggiunto di alcuni innesti importanti che stiamo valutando insieme al coach. A nome di tutto il club esprimo il nostro più sentito ringraziamento a Luigi De Laurentiis, che resterà nel nostro club, per l’ottimo lavoro svolto nei suoi due anni nello staff tecnico della prima squadra, come assistente di coach Zubiran e poi come capo allenatore nella nostra prima esperienza in C Gold”.

Il coach Simone Stirpe si dichiara “felice ed onorato di iniziare questa nuova avventura in una società ottimamente strutturata e soprattutto con degli obiettivi chiari che vengono portati avanti con decisione: primo fa tutti il lavoro sul settore giovanile e la valorizzazione dei ragazzi locali in prima squadra. Ci aspetta un campionato duro perché la C Gold l'anno prossimo sarà composta da ottime squadre e società ambiziose tenendo conto che quest'anno molte hanno contenuto i costi. Noi vogliamo allestire una squadra che avvicini ancora di più la gente e che incarni i valori di passione e senso di appartenenza. Sono carico e ed entusiasta e spero nel breve di riuscire a conoscere tutte le persone della società e dello staff per iniziare a costruire qualcosa di importante. Ringrazio ancora tutti, specie Paolo e Roberto Nardecchia, per avermi dato fiducia e spero che la nostra collaborazione possa essere a lungo termine”.