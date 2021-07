Tennis: iniziato all'Aquila il torneo internazionale maschile Itf

Domenica 11 luglio è iniziato all’Aquila il torneo internazionale ITF 15.000 dollari “Aterno gas & power Cup".

Hanno raggiunto il secondo turno delle qualificazioni: Federico Marchetti su Giacomo Gobbi per 6-2 6-3, Luca Fantini su Gabriele Camilli per 6-1 6-3, Federico Bertuccioli sul greco Ioannis Kountourakis per 6-3 6-4, Antonio Campo su Edorado Monti 6-0 7-5, Gianmarco Ferrari su Alessandro Spadola 6-0 6-0, Alessandro Ingarao su Lorenzo Vatteroni 6-4 6-0, Alessandro Pecci su Rishab Agarwal 6-0 7-5, Manuel Mazza su Fabio De Benedictis 6-2 6-0, Alessandro Procopio su Biagio Gramaticopolo 6-4 6-2, Luigi Castelletti su Pedro Ortega 6-3 6-3, Antonio Caruso su Mauro De Maio 6-2 6-4, Niccolò Catini su Federico Salomone 7-6 6-3, Pasquale De Giorgio su Giulio Colacioppo 7-5 6-4, Gianluca Centi Pizzutilli su Igor Solomatin 6-4 6-4, Marcello Serafini su Alberto Orso 6-3 7-6, Edoardo Graziani su Amil Dodds 6-0 6-0, Gabriele Moghini su Gianmarco Cerasari 6-4 6-1, Riccardo Di Nocera su Gianluca Di Nicola 6-2 6-4.

Numerosi i giocatori stranieri presenti con le vittorie dell’argentino Luciano Carraro, Elio Jose Ribeiro (Brasile), Alan Fernando Rubio Fierros (Messico), Louroi Martinez (Svizzera); Matias Soto (Cile), Gian Matias Di Natale (Argentina).

Lunedì 12 luglio secondo turno di qualificazioni con inizio alle ore 10,00. Finale di doppio sabato alle 17,30 e di singolare domenica alle 10,30.