Arriva in Abruzzo l'Appennino Bike Tour, la più grande ciclopedalata ecologica d'Italia

Oggi arriva in Abruzzo, a San Demetrio ne' Vestini (AQ) alle ore 17.30, Appennino Bike Tour, Il giro d'Italia che non ti aspetti, ovvero la più grande ciclopedalata ecologica dell'Appennino: 2.600 chilometri, 14 regioni dalla Liguria alla Sicilia, 26 Parchi e aree protette e più di 300 comuni in 44 tappe. Il progetto, nato da cittadini e associazioni, è finanziato dalle istituzioni e sostenuto da imprese.

Domani, 27 luglio, la seconda tappa con arrivo a Caramanico alle ore 10.30 e gemellaggio con l'Abruzzo Bike Friendly con ciclisti provenienti dalle aree interne e dalla costa. Premiazione degli Ambasciatori dell'Appenino e presentazione della carta dell'Appennino. Incontro con le autorità regionali e locali e gli operatori del territorio e ripartenza per Rivisondoli alle 16.00 per la terza e ultima tappa abruzzese.

I programmi completi sono disponibili al seguente link:

Appennino bike tour: i borghi d'Abruzzo protagonisti della mobilità sostenibile | Regione Abruzzo | Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (abruzzoturismo.it)