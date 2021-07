Il comando di polizia municipale rende noto che, in occasione della gara di Skyrunning “Piergiorgio De Paulis – Coppa Cnsas”, in programma domenica 1 agosto, saranno vietati transito e sosta nel piazzale dove si trova la biglietteria della funivia del Gran Sasso venerdì 30 luglio dalle 13 alle 21 e domenica dalle 7 alle 16. Divieto di circolazione e di sosta anche a via Fonte Cerreto, il primo agosto dalle 7 alle 16.