Nasce la Rugby L'Aquila Ssd, nuovo sodalizio della palla ovale

Il mondo della palla ovale aquilana si arricchisce di un nuovo sodalizio.

Lo scorso 30 luglio è nata ufficialmente la società Rugby L’Aquila Ssd, fondata dall’imprenditore Mauro Scopano, amministratore unico dell’azienda Aterno Gas&Power, che ne sarà il presidente, e da una compagine di soci che comprende anche l’avvocato Marco Castellani, il tributarista Guido Passerini e un altro imprenditore, Berardino De Angelis, che invece rivestiranno, rispettivamente, i ruoli di vice presidente, tesoriere e consigliere.

La presentazione è avvenuta oggi nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, oltre a Scopano, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris e il presidente del comitato Fir Abruzzo Marco Molina.

Il nuovo club disputerà solo il campionato seniores di serie C, che l’anno prossimo sarà a girone unico, senza più la suddivisione in C1 e C2. Già definito lo staff tecnico, che potrà contare su Massimo Di Marco come capo allenatore, Luigi Milani e Roberto D’Antonio come allenatori, rispettivamente, degli avanti e dei tre quarti, e su Alessandro Cialone come direttore tecnico.

Ancora in fase di costruzione, invece, la rosa, anche se Scopano ha annunciato di aver già chiuso accordi con una decina di giocatori, i cui nomi, per il momento, rimangono però top secret. Molto realisticamente, il gruppo sarà costituito da un mix di elementi esperti e di giovani, alcuni già svincolati, altri reclutati da altre società.

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più, anche perché a breve dovrà partire la preparazione pre-campionato: la nuova stagione, Covid permettendo, inizierà a metà ottobre.

“Questo è un progetto che nasce da lontano e che fino ad oggi non si era concretizzato perché non si erano mai allineati in maniera giusta tutti i pianeti” ha spiegato Scopano “Vogliamo diventare un punto di riferimento per tutto il rugby abruzzese, attraverso una pianificazione pluriennale”.

La Rugby L’Aquila Ssd – il cui logo, opera di Andrea Papa, è un palla ovale neroverde ghermita dall’artiglio di un’aquila – si allenerà nell’impianto di piazza d’Armi, attualmente utilizzato dalla Rugby Experience, e giocherà gli incontri casalinghi nello stadio Tommaso Fattori.

L’obiettivo, non dichiarato, è quello di centrare già il primo anno una promozione in serie B, anche se la dirigenza mantiene, per il momento, un profilo basso: “Non ci poniamo traguardi” ha sottolineato Scopano “A noi interessa lavorare per centrare il massimo risultato raggiungibile ma soprattutto per costruire una realtà che possa sedersi in tempi brevi allo stesso tavolo dove siedono altre società importanti. Poi, chi mi conosce sa che sono competitivo e che non amo perdere”.