Rugby L'Aquila, già 20 i tesserati. Il 24 agosto parte la preparazione

Giornate intense in casa Rugby L'Aquila.

Il Presidente Scopano, dopo aver incontrato nei giorni scorsi persone vicine alla palla ovale cittadina per illustrare il nuovo progetto, ha ricevuto lo staff tecnico al completo per fare il punto della situazione in vista della ripresa delle attività, fissata per il giorno 24 agosto alle ore 18,00 presso il campo di Piazza D'Armi.

Dalla riunione è emersa la grande volontà di iniziare un percorso di crescita per i ragazzi coinvolti, restando concentrati sul lavoro da svolgere al fine di consentire ad ognuno di rendere al meglio per le proprie capacità. "Ringrazio il Presidente Scopano per la fiducia e sono molto contento di lavorare insieme ad Alessandro Cialone, Luigi Milani, Roberto D'Antonio e Concetta Milanese per un progetto che rappresenta il primo passo di un lungo cammino che deve essere frutto del lavoro quotidiano che riusciremo a portare avanti con gli atleti coinvolti" ha dichiarato il tecnico Di Marco.

Sul fronte della squadra, il team manager Sterpone esprime la propria soddisfazione per la crescente fiducia degli atleti che vogliono sentirsi parte del progetto: "Il Club ad oggi può contare già su venti ragazzi tesserati, alcuni svincolati e molti che hanno deciso di riprendere l'attività dopo aver smesso. Un segnale di stima che fa ben sperare per l'adesione di altri giocatori che andranno a completare la rosa".

Nei prossimi giorni gli atleti saranno impegnati con i test sul campo e le visite mediche, fissate dalla società presso la clinica "Villa Letizia".

A breve sarà resa nota la data di presentazione alla città dell'intera compagine della Rugby L'Aquila.