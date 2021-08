L'Aquila ne fa 3 al Trastevere (Serie D). Buone indicazioni per Giampaolo

Termina con un successo il precampionato dell'Aquila.

I rossoblù di Giampaolo al Gran Sasso Acconcia hanno regolato 3-1 il Trastevere, compagine di Serie D.

Primo tempo su buoni ritmi. L'Aquila comincia giocando senza timori reverenziali. Tanto palleggio, sia stretto che in ampiezza, occupazione degli spazi, e se necessario tentativi da fuori area per cercare di scardinare la retroguardia trasteverina. Con il passare dei minuti viene fuori anche il Trastevere, che al 39' spaventa i rossoblù con una punizione tagliata di Milani dal lato corto dell'area. Falzano ben piazzato respinge d'istinto.

L'Aquila replica e, a tre dall'intervallo, passa in vantaggio: punizione pennellata di Palumbo, inserimemto di Acosta che di testa gira alle spalle di Cataldo.

La ripresa vede un Trastevere che spinge alla ricerca del pari, ma L'Aquila non si scompone e tiene botta agli attacchi capitolini. Intorno a metà frazione, da ambo le parti, la consueta girandola di cambi per dare minutaggio anche ai giocatori in panchina. Applauditissimo dal pubblico rossoblù Acosta, che poco prima di lasciare il campo timbra il 2-0 e la personale doppietta.

Altre due marcature nel finale di gara. L'Aquila si porta sul 3-0 all'85esimo. Percussione sulla mancina e rasoiata a giro di Cellucci respinta di D'Alessandro, Carbonelli lesto a recuperare la sfera smistando verso D'Ercole che (nella foto) di giustezza mette in rete. Subito dopo gli ospiti accorciano le distanze con Prosperini.

È l'ultimo spunto di cronaca di una partita che, con vista sui prossimi impegni ufficiali, senza dubbio lascia in dote buone indicazioni sia per mister Giampaolo sia per la tifoseria aquilana.