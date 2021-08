Organizzata dall’Atletica L’Aquila, il 27 agosto torna la Campestrina della Perdonanza giunta alla 42^ edizione.

Nata il 31 agosto del 1980, la manifestazione ha contribuito insieme al Fuoco del Morrone alla rivitalizzazione delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana. Ideata da Floro Panti, Tarquinio Tarquini e Padre Quirino Salomone, all’epoca Rettore della Basilica di Collemaggio, la Campestrina è stata supportata negli da dirigenti e atleti del gruppo sportivo Liberi Podisti Aquilani, che poi ha cambiato denominazione in Atletica L’Aquila.

All’interno del cartellone dei programmi della 727esima Perdonanza Celestiniana, la gara è riservata a bambini e ragazzi, maschi e femmine, fino a 15 anni di età, che si cimenteranno su distanze diverse in base all’età (40m/50m e corse a staffetta); all’interno dell’evento anche il corri/salta/lancia e coreografie teatrali che rievocano la storia dei Quarti Aquilani.

Si svolgerà, inoltre, l’ 8^ edizione del CorrinsiemeaNoi, corsa per bambini e ragazzi diversamente abili e particolare momento di inclusione sociale.

Negli anni la location simbolo della Campestrina della Perdonanza è stata il Piazzale antistante la Basilica di Collemaggio; quest’anno, purtroppo, le linee da seguire e dettate dall’emergenza Covid, non permettono di svolgervi la manifestazione che si terrà, dunque, presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare”, dove la pista di atletica, con la suddivisione in corsie, ben si adatta a favorire il rispetto delle regole del distanziamento sociale.

Il costo dell'iscrizione è 3 euro. Ci si può iscrivere fino a mezz’ora prima dell’inizio manifestazione, che avverrà alle ore 9,30. Le categorie ammesse sono state suddivise nei seguenti gruppi: orsetti e pulcini 4-5 anni, tigrotti e scoiattoli 6-7 anni, lupetti e aquilotti 8-9 anni, aquile 10-15 anni. A tutti gli iscritti medaglia ricordo della manifestazione e pacco gara. Ci si può iscrivere per posta elettronica ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite whatsapp ai numeri 3714562781-3478241171-3409939563- indicando cognome, nome, anno di nascita, recapito telefonico e l’eventuale associazione sportiva di appartenenza.