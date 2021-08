L'Aquila cala il tris sul Pizzoli in vista dell'esordio in Coppa

L'Aquila continua a mettere minuti nelle gambe e, nell'allenamento congiunto disputato al "Gran Sasso-Acconcia", batte 3-0 il Pizzoli (Promozione).

Federico Giampaolo dispone i suoi con il 4-2-3-1. Falzano in porta, pacchetto arretrato composto da Tempestilli e Ponzi terzini con Lucarino e Brunetti centrali. In mediana Di Norcia e Pejic a fare i frangiflutti davanti la difesa mentre sulla trequarti agiscono Tankuljic, Alfonsi e D'Ercole dietro a Cellucci.

I rossoblù confermano la loro vocazione per il fraseggio e si dimostrano molto in palla e ben amalgamati. Menzione particolare per il centrale Brunetti, preciso e puntuale nelle chiusure, e per l'esterno D'Ercole bravo a fare entrambe le fasi in maniera molto proficua.

I rossoblù di Giampaolo tengono bene il pallino del gioco, ma devono aspettare la mezz'ora per sbloccare l'incontro. A segnare è Alfonsi al termine di una pregevole azione personale. Prima dell'intervallo arriva anche il 2-0 griffato Cellucci bravo a sfruttare l'imbeccata di Tankuljic.

Nel corso della ripresa la consueta girandola di cambi, con L'Aquila che (pur mantenendo l'assetto tattico iniziale) manda in campo quasi tutti i venti effettivi in distinta (preservato il solo Carbonelli). Ad un quarto d'ora dal termine dei 90 minuti, l'incornata di Simoni (terzino subentrato) fissa il punteggio sul 3-0 con cui si chiude la partita.

Domenica prossima il primo impegno ufficiale dei rossoblù, impegnati in Coppa Italia sul campo della Bacigalupo Vasto Marina.