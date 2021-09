Coppa Italia Eccellenza, L'Aquila vince 2-0 con la Bacigalupo Vasto: doppietta di Acosta. Giampaolo: "Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"

Con una doppietta di Acosta, L'Aquila 1927 si impone 2-0 a Vasto Marina nel match di Coppa Italia Eccellenza contro la Bacigalupo, esordio ufficiale stagionale per la compagine rossoblu.

L'allenatore Federico Giampaolo mette in campo l'11 migliore, come aveva promesso in conferenza stampa: Falzano tra i pali, Tempestilli, Brunetti, Lucarini e Ponzi a comporre la linea difensiva, Bedin e Pejic in mediana, Tankuljic, Palumbo e Di Ruocco a giostrare dietro la punta Acosta.

Dopo un primo tempo ricco di occasioni che L'Aquila non riesce a capitalizzare, il match si risolve nel giro di 5 minuti: al 53esimo azione personale di D'Ercole, subentrato ad inizio ripresa a Tankuljic, che mette in mezzo per Acosta la cui incornata si insacca in rete nonostante una deviazione di Grbic. Al 58esimo il raddoppio: lancio perfetto di Bedin che viene raccolto dal bomber argentino che supera il portiere in uscita con un pallonetto.

L'Aquila ha altre occasioni per rendere più rotondo il punteggio ma manca di precisione negli ultimi metri. Ed è questo che non è piaciuto a mister Giampaolo, al debutto sulla panchina rossoblu: "Non sono soddisfatto in pieno perché la squadra era molto più forte, le occasioni create sono state tante ma abbiamo concretizzato poco. Non va bene; non va bene perché, col massimo rispetto per la Bacigalupo Vasto, dovevamo vincere la partita con più gol. Nel calcio ci vuole cattiveria: non sempre nel corso di una partita hai tante occasioni e la squadra deve capire che se hai 8 o 10 occasioni almeno la metà devi capitalizzarle. In questo dobbiamo migliorare; dobbiamo diventare più cattivi sotto porta".

Siamo L'Aquila calcio, ha ribadito Giampaolo: "abbiamo una grande responsabilità, è stata costruita una squadra forte per vincere il campionato; il percorso è lungo e difficile, lo sappiamo, ma la società ci ha messo a disposizione il meglio per raggiungere gli obiettivi".