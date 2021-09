Karate: dopo il trionfo ai campionati europei, il sigillo della città a Federico Arnone

In segno di riconoscimento per i grandi meriti sportivi raggiunti a livello internazionale, stamani l’assessore allo Sport, Vito Colonna, ha voluto premiare con il sigillo della città il giovane karateka aquilano Federico Arnone, classe 2004, che ha conquistato ad agosto scorso, in maglia azzurra, il titolo di campione d’Europa 2021 a squadre ai “48th Karate Junior, Cadet and U21 European Championships 2021”, a Tampere, in Finlandia, per la categoria Juniores nella World Karate Federation.

Federico Arnone ha 16 anni e frequenta il quarto anno del liceo classico “D. Cotugno” dell’Aquila. Ha iniziato la pratica del karate all’età di 3 anni ed in breve tempo si è distinto sui tatami regionali e nazionali. All’età di 10 anni ha partecipato come atleta singolarista alla cerimonia di apertura e alle finali per i Campionati mondiali della World Karate Federation (a Brema, in Germania). Fa parte della Nazionale italiana di karate della Federazione italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali dal 2016 ed ha collezionato ad oggi una lunga serie di successi nelle competizioni sportive internazionali, portando il tricolore in alto sui podi di tutto il mondo.