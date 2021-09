Sostieni “LA RUGBY”: prima campagna abbonamenti della Rugby L’Aquila S.s.d.

Sostieni “LA RUGBY” è lo slogan della campagna abbonamenti 2021/22, un modo di dire tipicamente aquilano per citare lo sport ovale cittadino e per lanciare un’idea di economia a sostegno del territorio.

La campagna si basa su un concetto di “circolarità”: acquistando un “Abbonamento Sostenitore” del costo di 100,00 euro, l’abbonato riceverà buoni sconto per un controvalore di 110,00 euro da utilizzare presso le attività che sosterranno l’iniziativa. In tal modo il Club, i sostenitori e le aziende diventeranno parte integrante di un progetto che supporterà anche l’economia cittadina.

Nelle parole del Presidente Mauro Scopano il senso dell’iniziativa: “vogliamo essere parte attiva della città e insieme a tutti coloro che vorranno aderire al progetto della Rugby L’Aquila, sostenere noi stessi e le attività locali. L’ingresso allo stadio per assistere alle gare è gratuito, ma l’abbonamento sarà un segnale, per chi vorrà sostenerci, che non ci focalizziamo solo sulle nostre esigenze: l’abbonato sosterrà un progetto e avrà la possibilità di fruire di un ritorno in buoni sconto offerti da aziende aderenti, superiore alla spesa effettuata. In tal modo si innesca un meccanismo circolare di beni ed interessi che vanno a sostenere non più il singolo ma tutti gli attori che vorranno essere coinvolti. Il tutto nell’interesse primario di una sostenibilità del progetto e del percorso che la nostra Società vuole portare avanti mettendo al centro i ragazzi che vorranno giocare a rugby con noi”.

I sostenitori che vorranno maggiori informazioni o sottoscrivere il loro abbonamento alla Rugby L’Aquila potranno recarsi negli uffici della Società presso Aterno Gas & Power, in Via Vicentini, L’Aquila, o telefonare al numero 3497413547.