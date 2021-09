Torna “Memorial Lorenzo Sebastiani”: il 18 settembre la X edizione del torneo in ricordo del giovane rugbista

Torna il rugby al Tommaso Fattori. Sabato 18 settembre prenderà il via la decima edizione del Memorial Lorenzo Sebastiani che, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia che ha colpito tutto il mondo ed in particolare l’Italia, vedrà sfidarsi le migliori formazioni under 17 del centro Italia.

L’appuntamento con il memorial Lorenzo Sebastiani, ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti del rugby, ospiterà le squadre L’Aquila Rugby Asd, Rugby Experience School, S.S.Lazio 1927 e Fiamme Oro Rugby che si sfideranno sul prato del Tommaso Fattori, stadio che finalmente, dopo due anni di assenza, tornerà ad ospitare partite di rugby.

Il torneo comincerà alle ore 15.00 con una formula di semi finali e finali. La prima semi finale vedrà affrontarsi L’aquila Rugby Asd e la S.S Lazio 1927; seguiranno Rugby Experience School e Fiamme Oro Rugby. Le due squadre vincitrici accederanno direttamente alla finale del torneo mentre le altre due squadre disputeranno la finalina terzo e quarto posto. Tutte le partite avranno un durata di 40 minuti divisa in due tempi da 20 con un intervallo di 5 minuti. In caso di parità verrà effettuata una gara di shoot-out che terminerà necessariamente con la vittoria di una delle compagini in campo.

L’associazione Amici di Lorenzo, che da oltre dieci anni organizza il torneo, ha deciso di dedicare simbolicamente l’edizione del 2020 (anno in cui il torneo non ha avuto luogo) al personale medico sanitario che in questo anno e mezzo di particolare difficoltà si è distinto per merito, abnegazione e spirito di sacrificio verso il prossimo senza mai risparmiarsi e spingendosi spesso oltre i propri limiti. Proprio per questo l’associazione ha deciso di dedicare l’edizione passata a tutte quelle persone che si sono spese in prima linea nella lotta al Covid-19 e al prezioso lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere per tutta la comunità, lavoro senza il quale niente di questa edizione, che ci si appresta a celebrare, sarebbe stato possibile.

Verrà perciò consegnata una targa durante la premiazione al primario del reparto di rianimazione Franco Marinangeli e al primario del reparto di Malattie Infettive Alessandro Grimaldi.

“Siamo molto orgogliosi di poter tornare ad organizzare e a far giocare il torneo intitolato a mio fratello. Quest’anno abbiamo voluto lanciare un segnale forte per dire che noi ci siamo e nonostante la pandemia ancora in corso abbiamo lavorato molto per far svolgere l’evento in totale sicurezza sia per gli atleti sia per gli spettatori che verranno a vedere l’evento. Abbiamo rinunciato al terzo tempo tradizionale che abbiamo sempre organizzato per evitare situazioni socio – sanitarie pericolose ma siamo molto contenti di tornare a organizzare il torneo e tornare a ospitare il rugby allo Stadio Tommaso Fattori. Come tutti gli anni anche e soprattutto questo devolveremo in beneficenza il ricavato”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione Americo Sebastiani.