Paganica Rugby, lunedì 20 settembre ultimo giorno di open day

Lunedì 20 settembre la Polisportiva Paganica Rugby organizza l’ultimo dei 4 Open Day gratuiti in vista della stagione 2021/2022 rivolto alle bambine e ai bambini nati tra il 2009 e il 2018.

Durante l’iniziativa Educatori qualificati F.I.R. accoglieranno i giovani rugbisti all’insegna del sano divertimento con la palla ovale.

“Finalmente i ragazzi tornano in campo”, commenta il Presidente Antonio Rotellini, “e questo ci riempie di gioia. Gli Open day del 26 e 28 agosto e del 9 settembre sono stati un successo, aspettavamo da tempo di vedere i nostri impianti sportivi nuovamente gremiti di piccoli giocatori. La giornata del 20 settembre, come per le precedenti, sarà occasione per divertirsi e per mettersi in gioco, non solo dal punto di vista sportivo. L’evento è gratuito ed è necessario portare solamente tanta voglia di divertirsi!”

L’appuntamento è presso gli Impianti Sportivi “Enrico Iovenitti”, nella frazione aquilana di Paganica, dalle 17.30 alle 19.00 lunedì 20 settembre 2021.

Per informazioni: 3347497991; 3714871598.