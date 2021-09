Emiciclo in rossoblù per la presentazione dell'Aquila 1927

Emiciclo in rossoblù non solo metaforicamente per la presentazione dell'Aquila 1927.

Cori, fumogeni ed entusiasmo alle stelle.

Nel corso della serata - presentata da Alessandro Fallocco ed Enrico Giancarli - è venuta fuori con forza una grande comunanza di intenti tra società, staff, squadra e tifoseria.

In apertura i saluti istituzionali, poi spazio a tutte le componenti della prima squadra dell'Aquila 1927, ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza. "Abbiamo costruito una squadra formata da ragazzi affamati e con voglia di arrivare" hanno detto sia i dirigenti (il Presidente Marrelli, il co Presidente Di Cristofaro ed il DG Tuosto) sia il Direttore Sportivo Elio Ciccorelli.

Motivatissimo l'allenatore Federico Giampaolo, che ha rimarcato come a L'Aquila ci siano tutti gli strumenti per fare bene.

Spazio poi ai giocatori: chiamati uno ad uno tutti gli atleti, divisi per reparto. I portieri ad aprire, poi i difensori, a seguire i centroampisti ed infine gli attaccanti. Il capitano della squadra, Cosmo Palumbo, ha assicurato massimo impegno per raggiungere l'obiettivo.

Presentazione non solo per la prima squadra. C'è infatti tutto un mondo che ruota intorno ai colori rossoblù dell'Aquila e che ha avuto il giusto e doveroso spazio sul palco dell'Emiciclo. Novità assoluta la squadra femminile, che parteciperà al campionato di Eccellenza, La rosa della femminile sarà presentata nei prossimi giorni. E poi spazio all'Academy L'Aquila, il sebatoio delle giovanili rossoblù con tante categorie impegnate.

Ma non solo.

L'Academy, da quest'anno, avrà anche una squadra di calcio a 5 grazie all'accordo stretto con l'Area L'Aquila, che ha cambiato il suo nome proprio in Academy L'Aquila. La squadra giocherà in serie C1 regionale.

Svelate poi le maglie da gioco, che saranno indossate da tutte le squadre rossoblù. Quelle dei portieri avranno sul petto la serigrafia della storica curva del Fattori. La prima divisa a bande larghe rossoblù, bianca nella parte superiore per lasciare in vista lo skyline della città. Seconda divisa bianca con croce rossoblù a intersecarsi sul cuore e, anche in questo caso, sovraimpressi i monumenti della città. Le due divise sono state votate dai tifosi durante un concorso bandito in estate. E poi una sorpresa: la terza maglia. Neroverde con in bella vista L'Aquila dello stemma civico.

Svelato il main sponsor che sarà la So.Al.Co. di Massimiliano e Alessio Albani.

Presente alla serata anche Tito Capricciòli, presidente dell'Amatrice Calcio a cui è stata donata una maglia rossoblù.

Accento importante posto anche sul tema del sociale. Presenti le associazioni Una storia felice, l'AISM (che sarà ancora sponsor etico dell'Aquila) e Special Olympics, i cui atleti sono stati premiati per i risultati raggiunti in questi anni. E poi, in un gemellaggio tutto sportivo, all'Emiciclo c'erano anche i rappresentanti dell'Aquila Rugby.

Chiusura di serata in musica. Spazio infatti al nuovo inno dell'Aquila 1927: il titolo "Aquile Rossoblù". A firmare il pezzo, il gruppo musicale Dabadub ed il collettivo 70200.