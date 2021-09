L'Aquila, buona la prima: rossoblù vincono 2-1 a Capistrello

Buona la prima per L'Aquila 1927.

I rossoblù vincono 2-1 sul difficile campo del Capistrello nella prima giornata del campionato d'Eccellenza.

L'Aquila in campo col consueto 4-2-3-1: Falzano tra i pali, Tempestilli, Brunetti, Scognamiglio e Ponzi compongono la linea difensiva, Bedin e Pejic cerniera di centrocampo, D'Ercole, Palumbo e Di Ruocco a giostrare alle spalle della punta Acosta; in panchina siede Di Giannatale per la squalifica di mister Giampaolo.

Arbitra Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata.

Pronti via e prima occasione per L'Aquila: il minuto è l'8', Ponzi serve al limite Pejic che prova la conclusione al volo da fuori: Di Girolamo blocca. Capistrello sfortunato al 26esimo: si fa male Guana Calderon, in campo Aquino.

Al 35esimo il vantaggio rossoblù: traversone dalla sinistra di Di Ruocco per Acosta che incorna a rete battendo il portiere di casa.

Ancora L'Aquila nel finale di primo tempo: al 40esimo azione personale di Di Ruocco che, dalla linea di fondo, mette in mezzo sul primo palo con Di Girolamo che anticipa tutti in uscita. Sul ribaltamento di fronte, incornata di Aquino bloccata senza patemi da Falzano. A tempo quasi scaduto, il neoentrato granata è di nuovo pericoloso: raccoglie un pallone in area e tenta la sforbiciata, sfera di poco a lato.

Ad inizio ripresa, occasionissima per l'undici rossoblù: su azione di contropiede Di Ruocco entra in area ed appoggia per Acosta, il cui tiro si spegne però a lato.

Primi avvicendamenti: al 51esimo Ponzi viene sostituito da Pierreton; pochi minuti dopo, doppio cambio del Capistrello: dentro De Meis e Salvati per D'Eramo e Di Renzo. Non cambia, però, l'inerzia della partita e al 66esimo L'Aquila trova il raddoppio: Bedin dal limite allarga per D'Ercole che insacca all'angolino.

Giordani getta nella mischia Mazziotti che prende il posto di Fantozzi; Di Giannatale sostituisce D'Ercole con Tankuljic. Pochi minuti e altra occasione per L'Aquila: Palumbo sfiora il 3-0. Ultimo cambio per i locali al minuto 76: Mancini rileva Franchi. Un giro di cronometro e Pejic, dal limite, impegna su punizione Di Girolamo che blocca in due tempi. Terzo avvicendamento per gli ospiti, con Di Norcia che prende il posto di Bedin; poco dopo, Carbonelli per Palumbo.

Al minuto 85 il Capistrello accorcia: eurogol dai 40 metri di Di Girolamo che vede Falzano fuori dai pali e tenta la conclusione che si insacca sotto l'incrocio dei pali.

E' l'ultima vera occasione del match: L'Aquila strappa i 3 punti su un campo ostico partendo col piede giusto.