Rugby L’Aquila, il 25 settembre prima uscita stagionale

Intensa settimana di preparazione per la Rugby L'Aquila in vista della prima uscita stagionale di sabato 25 settembre a Sarre. Ospiti degli amici dello Stade Valdotain Rugby, i ragazzi aquilani vivranno tre giorni di team building intensi che vedranno il culmine della parte sportiva nel match di sabato quando, sul campo del centro sportivo aostano, incontreranno il Monferrato Rugby, squadra militante nella serie B nazionale e la squadra di casa iscritta nella serie C. Un test impegnativo che consentirà allo staff tecnico di testare lo stato di preparazione degli atleti a loro disposizione.

Sarà “una trasferta che consentirà ai ragazzi di fare gruppo e confrontarsi sul campo anche con una squadra di categoria superiore alla nostra. Ringrazio la società per l’opportunità che consentirà a tutti noi di conoscerci meglio; sicuramente un momento importante di condivisione confronto e crescita per mettere basi solide in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica”, dichiara il direttore tecnico Cialone.

Per il Presidente Scopano è “un’opportunità che nasce da un rapporto di amicizia con un dirigente dello Stade Valdotain e si inserisce in una festa dello sport organizzata dalla società stessa. Affrontiamo questa trasferta per stare insieme e conoscerci meglio, per fare esperienza e confrontarci con realtà militanti nella nostra categoria e nella categoria superiore. Dobbiamo tenere bene a mente che siamo nati come club solo due mesi fa e questi sono passi necessari per strutturarci e per iniziare il nostro percorso. Faccio i miei auguri alla società aostana per il loro cinquantesimo anniversario di attività ed auguro ai ragazzi di prendere tutto il meglio possibile da questi tre giorni che passeremo insieme. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno deciso di sostenerci sottoscrivendo un abbonamento e gli sponsor che hanno aderito finora all’iniziativa; invito, chi può, ad esserci vicino”.

E' ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Rugby L’Aquila, recandosi negli uffici della Società presso Aterno Gas & Power, in via Vicentini, L’Aquila, o telefonare al numero 3497413547.