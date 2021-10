La Rugby L'Aquila si presenta alla città, campionato al via il 17 ottobre

Partirà il prossimo 17 ottobre l’avventura della Rugby L’Aquila Ssd, il nuovo sodalizio della palla ovale cittadina nato in estate su iniziativa dell’imprenditore Mauro Scopano, che ne sarà il presidente, e di una compagine di soci che comprende anche l’avvocato Marco Castellani, il tributarista Guido Passerini e un altro imprenditore, Berardino De Angelis, che saranno, rispettivamente, vice presidente, tesoriere e consigliere.

Squadra e società si sono presentati alla città in una cerimonia tenutasi ieri all’Auditorium del Parco, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale allo Sport Guido Liris, del vice presidente nazionale e del presidente regionale Fir, gli aquilani Giorgio Morelli e Marco Molina, dei consiglieri regionali e comunali Americo Di Benedetto, Pierpaolo Pietrucci e Stefano Palumbo.

Il nuovo club disputerà il campionato seniores di serie C, che quest'anno sarà a girone unico, senza più la suddivisione in C1 e C2.

La formula prevede una fase a gironi regionale e una seconda fase, sempre a gironi, interregionale. Da quest’ultima usciranno fuori le 12 squadre che accederanno alla fase nazionale, basata su scontri diretti dai quali emergeranno le sei promosse in serie B. Lo staff tecnico potrà contare su Massimo Di Marco come capo allenatore, Luigi Milani e Roberto D’Antonio come allenatori, rispettivamente, degli avanti e dei tre quarti (ma Milani sarà anche giocatore) e su Alessandro Cialone come direttore tecnico.

La rosa, formata da un mix di elementi esperti e di giovani, è composta da: Gregorio Alfonsetti, Iacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Paolo Bucci, Giancarlo Carnicelli, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciaglia, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Ludovico Di Marco, Stefano Di Profio, Diego Di Santo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Andrea Papa, Alessandro Pattuglia, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi, Daniele Sansone, Dario Subrizi, Umberto Testone.

“La società nasce con un progetto quinquennale” spiega il presidente Scopano “Pur partendo dalla serie C, abbiamo messo su uno staff e una rosa in grado di ambire a ben più alti obiettivi e palcoscenici”.

“L’obiettivo primario è anzitutto ricominciare a giocare, dopo due anni di inattività forzata” afferma Roberto D’Antonio “E’ chiaro che poi giocheremo per vincere ogni domenica. Puntiamo a far crescere i nostri giovani, alcuni dei quali hanno già alle spalle esperienze in serie A. Fondamentale sarà poi il contributo al gruppo che verrà dai nostri veterani”.

La Rugby L’Aquila si allenerà a Piazza D’Armi ma le partite casalinghe saranno disputate al Fattori, grazie al nulla osta arrivato dal Comune.