Basket in carrozzina: la Polisportiva Amicacci pronta per la nuova stagione di serie A

Sono stati presentati stamane, a L’Aquila, nel cortile del colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, gli atleti e i dirigenti della squadra di basket in carrozzina “Polisportiva Amicacci” di Giulianova, alla vigilia del fischio d’inizio della prima partita del massimo torneo di categoria.

La squadra, vice Campione d’Italia nelle stagioni 2011\2012 e 2020\2021, vanta nel suo palmares titoli prestigiosi come la Challenge Cup (2011) e la André Vergauwen Cup (2012).

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti della Giunta regionale, Marco Marsilio e del Consiglio, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini e l’assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris.

La polisportiva “Amicacci” è nata con l’idea di permettere ai disabili di intraprendere con successo un’attività sportiva: un’autentica scommessa che all’apparenza sembrava irrealizzabile e che grazie a volontà e determinazione è stata vinta.

Oggi la Polisportiva vanta una squadra in Serie A - e si tratta di una squadra mista, uomini e donne - un settore giovanile come quello degli “Amicuccioli”, un volontariato numerosissimo che costituisce l’asse portante della società, oltre a strutture come il “Centro Handisport Ronald Costantini”, vero fulcro di ogni attività socio-sportiva per disabili e la sala polivalente “Simona Sugaroni”.

Le principali tappe che hanno caratterizzato la storia della squadra sono state ripercorse dal presidente del sodalizio, Edoardo D’Angelo e dal dirigente della squadra, Antonio Sorgi, mentre gli atleti sono stati presentati dall’allenatore, Carlo di Giusto.