Rugby: vincono il Paganica e la Rugby L'Aquila nell'esordio al Fattori

Secondo successo consecutivo per la Polisportiva Paganica Rugby nella trasferta siciliana in casa del Messina Rugby, con il punteggio finale di 34 a 3.

I rossoneri, impegnati nel campionato di serie B, portano a casa 5 punti dallo stadio 'Sperone', completamente rinnovato con un meraviglioso manto in sintetico. Avvio stentato dei ragazzi rossoneri che solo nel finale di primo tempo riescono a dare più ordine e concretezza al gioco: così la prima frazione di gioco si chiude sul 10 a 3 per i rossoneri. Nel secondo tempo il Paganica è molto più concreto e finalizza il gioco espresso con mete di buona fattura: da evidenziare la prima dell’esordiente M. Zaccagnini.

Vince anche la Rugby L'Aquila in serie C che batte la FTGI Reathyrus per 37-10 bagnando, così, il ritorno della palla ovale nel tempio del Fattori.