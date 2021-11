C Gold, Sanofi ancora a fianco del Nuovo Basket Aquilano

Sanofi ancora a fianco del Nuovo Basket Aquilano.

L'azienda farmaceutica, presente nell'Aquilano con lo stabilimento di Scoppito, sarà sponsor del club del presidente Roberto Nardecchia, impegnato nel campionato di C Gold, anche per la stagione 2021/22.

Il rinnovo della collaborazione è stato sancito in una conferenza stampa tenutasi a palazzo Fibbioni alla quale hanno partecipato del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dell'assessore comunale allo Sport Vito Colonna, del direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito Alessandro Casu e del presidente del NBA Roberto Nardecchia. Presenti anche i giocatori della prima squadra.

Biondi ha espresso “apprezzamento per la vicinanza di un’azienda leader mondiale nel campo farmaceutico quale Sanofi, già realizzatrice di numerosi interventi a sostegno del territorio, ad una realtà sportiva tra le più blasonate in città quale il Nuovo Basket Aquilano, protagonista di un’attività da sempre a sostegno della popolazione giovanile cittadina e in primissima linea durante la pandemia per la ripresa immediata delle attività aggregative dei ragazzi”

Alessandro Casu, direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito ha ricordato come “il legame tra Sanofi e questo territorio e questa comunità non potrebbe essere più solido. Negli ultimi due anni abbiamo avviato la realizzazione di un nuovo reparto e un profondo processo di trasformazione dei processi destinato a trasformare Scoppito in un centro di eccellenza mondiale per il lancio di nuovi farmaci. Stiamo scrivendo il futuro dello stabilimento e delle sue persone. Mantenere dopo tanti anni il legame con realtà sane e che favoriscono la crescita delle nuove generazioni come questa società sportiva è per noi motivo di grande orgoglio".

Roberto Nardecchia, presidente del Nuovo Basket Aquilano ha ringraziato l’amministrazione comunale !per la vicinanza alle attività del club e la Sanofi per la rinnovata dimostrazione di sostegno che rende orgoglioso tutto lo staff tecnico dirigenziale e che costituirà un ulteriore stimolo ai ragazzi che scendono in campo ogni domenica in un campionato spettacolare e difficile come si sta rivelando quello di C Gold di quest’anno. Domenica pomeriggio alle 18:00 attendiamo tutti i nostri appassionati al PalaAngeli per l’incontro con la Teate Basket".