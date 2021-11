L'Aquila, finale amaro: rossoblu ripresi al 97° dall'Avezzano. Finisce 1-1

Davanti ad una cornice di pubblico da categoria superiore, con oltre duemila persone sugli spalti, finisce senza vincitori né vinti il derby di altissima classifica tra L'Aquila ed Avezzano.

Rossoblù e biancoverdi, infatti, si spartiscono la posta in palio pareggiando 1-1.

Nel suo 4-3-3, Giampaolo sceglie Acosta centravanti supportato da D'Ercole e Palumbo. Torti, dal canto suo, può contare sul capocannoniere Dos Santos e gli affianca Braghini e Di Paolo.

La cronaca. Due minuti e l'Avezzano si fa vedere con Besana che dal lato corto dell'area scocca un tiro cross radente e violento che però non trova fortuna perdendosi sul fondo. Nel prosieguo della frazione le due squadre si affrontano prevalentemente a metà campo senza veri sussulti almeno fino al trentasettesimo quando, sul fronte L'Aquila, ci prova Simoni con una sventola dai venti metri che però non centra lo specchio della porta difesa da Di Girolamo.

Ripresa. L'Aquila al quarto d'ora si mette 4-4-2 con l'ingresso di Ranieri che va ad affiancare Acosta e gli esterni di mediana ad alzarsi con continuità. Al minuto ventiquattro L'Aquila costruisce una buona palla gol ma l'inzuccata di Acosta non trova lo specchio della porta perdendosi sul fondo. La risposta biancoverde, al minuto ventinove, è affidata ad un piazzato velenosissimo di Dos Santos che col sinistro scheggia l'incrocio dei pali.

Sul ribaltamento di fronte L'Aquila va ad un passo dal vantaggio: Acosta a fa la sponda per l'accorrente D'Ercole che esplode il piattone ma trova l'intervento miracoloso di Di Girolamo che a due mani tiene la partita sullo 0-0.

Risultato che si sblocca a cinque dalla fine con il vantaggio rossoblù: invito dalla sinistra, la retroguardia avezzanese si perde Bedin che sguscia verso il secondo palo e dalla corta distanza fredda Di Girolamo facendo esplodere i tifosi di fede rossoblù.

L'Avezzano non ci sta e si mette 4-2-4 con l'ingresso di Pendenza. L'Aquila tiene: il direttore di gara Collier di Gallarate segnala quattro minuti di recupero ma poi arriva ad allungare l'extra time fino a sette minuti e proprio all'ultimo assalto l'Avezzano trova l'1-1. Il portiere ospite Di Girolamo, dopo aver abbattuto Ranieri che, però, era in fuorigioco, batte veloce la punizione della disperazione, fase convulsa con il pallone che arriva dentro l'area rossoblù, nessuno libera e il più lesto di tutti è Dos Santos che piazza la zampata vincente e rimette in parità la partita.

Finisce così.

E ora per le due squadre poco riposo. Mercoledì infatti Eccellenza di nuovo in campo: L'Aquila andrà a Città Sant'Angelo, l'Avezzano sarà impegnato con il Capistrello.