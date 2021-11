Il "Gran Sasso-Acconcia" si tinge di Azzurro, ma sul campo vince la Francia

Emozioni azzurre a L'Aquila per l'atteso battesimo internazionale dello stadio "Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia".

Di fronte le nazionali Under 18 di Italia e Francia, rispettivamente guidate in panchina da Daniele Franceschini e Lionel Rouxel ed in campo dai capitani Filippo Missori e Khalil Fayad.

Buona l'affluenza di pubblico nonostante l'orario non comodissimo (si è giocato infatti alle 12:30).

Per l'occasione, e si è trattato di una novità assoluta per ciò che concerne l'impianto aquilano, è stata aperta anche la tribuna est dello stadio.

Sugli spalti, oltre alle istituzioni, tanti addetti ai lavori arrivati a L'Aquila per visionare i prospetti più interessanti delle due squadre, ed anche le telecamere di Rai Sport, che ha trasmesso in diretta la partita.

Per ciò che concerne più strettamente i novanta minuti di gioco, la partita si è chiusa sul 3-0 in favore della Francia grazie alla doppietta di Gharbi (classe 2004 in forza al Paris Saint Germain) ed alla segnatura di Danois. L'Italia, dal canto suo, nonostante il passivo non ha comunque lesinato cuore ed impegno, mancando però in fase realizzativa.

Italia e Francia Under 18, adesso, si ritroveranno nuovamente di fronte - sempre al "Gran Sasso-Acconcia" - sabato 13 novembre, con calcio d'inizio in programma alle ore 11, per la seconda ed ultima amichevole che chiuderà l'esperienza aquilana degli Azzurrini di Daniele Franceschini.

Con l'auspicio che questi 180 minuti possano essere solo l'inizio di una presenza costante delle Nazionali Azzurre nel Capoluogo d'Abruzzo.

Il tabellino

U18 ITALIA – U18 FRANCIA 0-3

ITALIA (4-3-1-2): Mastrantonio, Missori (k), Dellavalle, Stivanello, Regonesi, Kumi (Kayode 42st), Doratiotto (Maressa 42st), Ndour (Ignacchitti 10st), Pagano (Pisilli 27st), Raimondo (Accornero 27st), Rossi (D’Andrea 10st). A disposizione: Scaglia, Bozzolan, Cagia, Indragoli, Alessio. Allenatore: Daniele Franceschini.

FRANCIA (4-5-1): Risser Birckel, Bitshiabu, Kore (Allix 47st), Mikelbrencis (Kouqdou 40st), Vogel, Fayad (k) (Mazou Sacko 47st), Gharbi (Samake 32st), Ugochukwu (Danois 32st), Bouanani (Kari 40st), Pirringuel, Tel. A disposizione: Mabon, Louisjean, Pelon, Koeberle, Mazou Sacko, Kanoute. Allenatore: Lionel Rouxel.

Arbitro: Ursini; 1° Assistente: Bosco; 2° Assistente: Carchesio; IV Ufficiale: Leone.

Reti: 11pt Gharbi; 4st Gharbi, 37st Danois.

Corner: Ita 4, Fra 5.

Ammoniti: Dellavalle (I), Bitshiabu (F).

Recupero: Primo tempo 0’, secondo tempo 4’.

Spettatori: 800.