L'Aquila 'Città europea dello sport 2022': ufficializzato il logo degli eventi

Con una nota dell’Assessore allo Sport del Comune di L’Aquila, Vito Colonna, è stato reso pubblico il logo ufficiale di “L’Aquila Città Europea dello Sport 2022”, la serie di eventi legati al riconoscimento concesso annualmente da ACES Europe.

Il logo accompagnerà le manifestazioni sportive che faranno parte del cartellone in programma per tutto il 2022: “Il Comitato organizzatore sta vagliando i numerosi progetti già pervenuti e a breve presenteremo il calendario degli eventi – ha affermato Colonna – a tal proposito voglio ringraziare tutte le società sportive che hanno accolto il nostro invito, dimostrando una preziosa e fondamentale collaborazione”.

Il Presidente dell’organo esecutivo del Comitato, il dott. Francesco Bizzarri, nel confermare l’imminente presentazione del tabellone, non ha escluso la possibilità di poter inserire, anche in corso d’opera, ulteriori eventi connessi con il tema della manifestazione e di particolare rilevanza. “Il logo scelto è una sintesi dell’identità aquilana - ha spiegato Colonna - con un richiamo alla facciata del monumento più conosciuto e ai colori che nei secoli hanno contraddistinto le insegne cittadine, il nero-vere e il rosso-blu, ponendo in risalto la parola Sport, l’elemento essenziale della manifestazione, le cui iniziali assumono le forme della bandiera comunitaria”.

Il logo ufficiale sarà affiancato da una mascotte.

Al riguardo, l'assessore Colonna ha rinnovato l’invito ai ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di voler inviare i propri lavori, alla seguente email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro il 10 dicembre 2021.

La partecipazione è ammessa in forma individuale o per classe. All’autrice/autore del bozzetto che sarà scelto dal Comitato Organizzatore, ovvero all’intera classe se inoltrato da un Docente coordinatore, verrà riservata la possibilità di partecipare ad uno degli eventi sportivi in programma.