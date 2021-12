Rugby L'Aquila: convincente vittoria a Roma contro la Primavera

Convincente seppur sofferta affermazione per la Rugby L'Aquila che torna vittoriosa da Roma contro la Primavera Rugby con il punteggio di 13 a 15, nella partita di andata della semifinale del torneo a eliminazione della serie C, valevole per la qualificazione al torneo interregionale.

Il ritorno si disputerà allo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila domenica prossima 19 dicembre.

Partita dai due volti che ha visto la formazione aquilana, guidata da Massimo Di Marco, esprimere concretezza e solidità nel primo tempo, per poi subire il ritorno dei padroni di casa nel secondo tempo.

Rugby L'Aquila è partita con il turbo andando subito a meta nei primi minuti con Carlo Cerasoli. Intorno al 23' Lorenzo Pupi ha raccolto ottimamente un pallone al volo, è avanzato navigando tra la difesa e ha servito Simone Petrolati che ha segnato in posizione angolata, portando il punteggio sul 10 a 0. Dopo l'ennesima mischia, ancora Cerasoli ha segnato per il 15 a 0. Peccato che in tutti e tre casi non sono andate a buon fine le trasformazioni.

Successivamente gli aquilani hanno commesso un tenuto a terra e la Primavera ha segnato i suoi primi 3 punti del punti del match.

Nel secondo tempo il match è ripartito con tutt'altro ritmo da parte della formazione di casa: la Primavera infatti ha trovato la meta (trasformata) al 5' del secondo tempo, su un azione in prima fase che ha visto uno svarione di tutta la difesa aquilana. Primavera poi pericolosissima sul finale di partita dopo aver trovato con una punizione il 13 a 15, ma i ragazzi aquilani hanno saputo tenere serrate le fila e stringere i denti, riportando meritatamente a casa la preziosa vittoria, che ipoteca la qualificazione in finale