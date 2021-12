L'Aquila soccer school e Rugby experience insieme per promuovere lo sport

L’accordo tutto aquilano tra due delle più importanti realtà sportive del capoluogo, L’Aquila Soccer School e Rubgy Experience L’Aquila, è il primo in Italia dopo la firma del protocollo d’intesa nazionale siglato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Rugby, che nei giorni scorsi sono scese insieme in campo per promuovere la diffusione della pratica sportiva.

Una nuova sfida per lo sport aquilano che, sulla scia dell’accordo nazionale firmato a Roma dai due presidenti, rispettivamente Gabriele Gravina e Marzio Innocenti, punta ad avvicinare le due discipline più amate dagli aquilani: il calcio e il rugby.

Maurizio Ianni, presidente e direttore tecnico della L’Aquila Soccer School, e Federica Aielli, presidente della Rubgy Experience L’Aquila, hanno dato così il via alla prima applicazione di questa intesa pensata perché nello scambio tra le due discipline i propri tesserati trovino l’occasione di vivere esperienze differenti.

Un progetto che parte dal campo per condividere metodologie di allenamento, educare e formare soprattutto i più piccoli al valore dello sport, diffondere buone pratiche in tema di corretta educazione alimentare e tutela della salute in senso ampio, combattere la sedentarietà giovanile (una problematica acuita con la pandemia e con le chiusure, che ne sono seguite, anche delle attività sportive). "I valori che accomunano calcio e rugby possono sembrare differenti ma in realtà sono gli stessi, così come la visione che le nostre due Società hanno per lo sviluppo dello sport in generale e la sua importanza per i giovani – sottolinea Maurizio Ianni – Sentiamo fortemente la responsabilità del proprio ruolo educativo e formativo nella crescita dei giovani attraverso lo sport. Con questo accordo intendiamo far vivere esperienze diverse ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze perché trovino nell’opportunità di conoscere più discipline quella che vorranno praticare in futuro".

"Rugby Experience L’Aquila e L’Aquila Soccer School sono due società che, pur non condividendo lo stesso sport, perseguono gli stessi obiettivi formativi per i propri ragazzi - dice Federica Aielli - I club collaboreranno in futuro con lo scopo di migliorare lo sviluppo fisico-atletico dei propri giovani e porre a fattor comune le buone pratiche che le società adottano da anni. È per noi un vero piacere inaugurare una partnership così importante che sicuramente allargherà i nostri orizzonti".