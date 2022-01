All’esito dei tamponi effettuati da tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico dell'Aquila 1927, in via propedeutica alla ripresa degli allenamenti, sono emersi sei casi di positività al covid-19, tutti al momento asintomatici, in attesa dell’elaborazione di alcuni ulteriori tamponi.

A darne notizia è la società.

Per tale motivo, come da protocollo, L’Aquila 1927 ha provveduto a richiedere alla LND Abruzzo il rinvio della gara di Coppa Italia prevista per mercoledì 5 gennaio.