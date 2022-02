Festa rossoblu al Fadini di Giulianova: L'Aquila 1927 vince la Coppa Italia di Eccellenza abruzzese

Con un gol di Massetti al 76esimo minuto, un bolide da fuori area che ha battuto imparabilmente De Deo, L’Aquila 1927 ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza abruzzese battendo in finale il Sambuceto.

La squadra rossoblù mette in bacheca il primo trofeo stagionale e accede così alla fase nazionale della Coppa che mette in palio la promozione in serie D.

Bel pomeriggio di calcio a Giulianova, con una emozionante cornice di pubblico sugli spalti del Fadini.

Il tabellino

L’Aquila: Bozzi, Tempestilli, Romanucci, Di Norcia, Scognamiglio, Brunetti (26’ pt Colombatti), D’Ercole (2’ st Shiba), Bedin (41’ st Ponzi), Saurino (34’ st Carbonelli), Massetti, Di Rocco. A disposizione: De Chirico, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Colombatti, Montoserselli, Florindi. Allenatore: Sergio Lo Re.

Sambuceto: De Deo, Brattelli, Carrascosa (39’ st Barrow), Bruni, Ranieri, Pellecchia, Caro, Camplone, Micciché, Del Greco (35’ st Mancini), Diaz. A disposizione: Di Donato, Sall, D’Alonzo, D’Angelo, Scardetta, Rosati Sepe. Allenatore: Donato Ronci.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Assistenti: D’Orazio (Teramo), Giancristofaro (Lanciano).

Reti: 32’ st Massetti.

Note: ammoniti Saurino, Diaz, Colombatti, Pellecchia, Bedin.

Recupero pt 3’; st 4’.

Angoli 5-4.