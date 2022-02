Eni rinnova il sostegno all’a.s.d. Rugby Experience L’Aquila: è title sponsor

Sulle maglie delle giovani atlete e dei giovani atleti aquilani della Rugby Experience L’Aquila ci sarà ancora il logo di Eni, presente in tutto il mondo e impegnata anche nella ricostruzione del capoluogo aquilano.

Per la quarta stagione, Eni ha rinnovato il proprio sostegno all’associazione sportiva aquilana, nata nel settembre 2014 con lo scopo di divulgare i valori dello sport e dell’aggregazione giovanile, della filosofia e dei principi del rugby.

Oggi dedita al mini rugby e al rugby giovanile – con oltre 200 atlete ed atleti dall’under 6 all’under 19 ed alla senior femminile – e impegnata anche nello sviluppo e nella realizzazione del progetto Rex Lab, un centro sperimentale dedicato alla “crescita sana”, non solo sportiva, di bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

Il progetto ha adottato il rugby come itinerario formativo, trattando sport, studio e formazione, alimentazione, benessere psicologico e posturale.

Un centro formativo che, grazie al contributo di partner scientifici di rilievo e con il sostegno di Eni, si rivolge ai giovani atleti e atlete, ai genitori e agli allenatori, per una formazione totale a 360 gradi, attenta ed accurata, secondo l’antico dettame di Giovenale “mens sana in corpore sano”. Grazie a Eni, la Rugby Experience L’Aquila vuol continuare a garantire ai ragazzi un "futuro consapevole" basato sull'istruzione e sulla formazione continua dell'individuo, prima ancora che dell'atleta.

Formare nuove generazioni nei valori dello sport e in particolare del rugby è un modo anche per indirizzare la società sportiva verso una visione più dinamica e orientata al futuro. Un progetto ambizioso e impegnativo che si sviluppa in simultanea con l’impegno sul campo da gioco che vede l’associazione partecipare all’attività regionale, ai campionati under 15, under 17 e 19 élite, alla Coppa Italia Femminile e ai più importanti tornei nazionali dedicati al rugby giovanile.

“Siamo davvero orgogliosi che una realtà così importante, già fortemente impegnata nella ricostruzione non solo fisica del nostro territorio – penso in particolare al restauro di Santa Maria di Collemaggio, danneggiata dal sisma del 2009 – rinnovi la fiducia e il sostegno al nostro progetto di crescita totale, non solo sportiva ma anche sociale e personale dei nostri atleti”, ha dichiarato la presidente di Rugby Experience L’Aquila, Federica Aielli, alla firma del rinnovo del contratto, avvenuta nei giorni scorsi.